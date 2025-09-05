«Будущее России создается на Дальнем Востоке». Путин выступает на ВЭФ-2025

8:10

Поручения и предложения Путина на ВЭФ:

— не позднее ноября утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в России;

— запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года;

— создать условия для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе на сельхозугодиях и в борьбе с лесными пожарами;

— распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков;

— расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей;

— сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей;

— направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов;

— распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока;

— утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года.