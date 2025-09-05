На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

«Будущее России создается на Дальнем Востоке». Путин выступает на ВЭФ-2025

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, 5 сентября 2025 года

Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. В этом году ее гостями также стали член политбюро Компартии Китая, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон и премьер-министр Монголиии Гомбожавын Занданшатар. Как ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выступление российского лидера во многом будет посвящено экономическому развитию Дальнего Востока. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:17

⚡️ Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно — Путин

9:16

❗️ С Россией пока «на серьезном уровне» никто не обсуждал договоренности по Украине, заявил Путин.

9:15

Президент РФ сообщил, что пока не созванивался с Трампом после встречи «коалиции желающих» в Европе.

9:14

РФ в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты, заявил Путин.

9:13

⚡️ Гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины, и РФ будет их уважать — Путин

9:12

После достижения мира на Украине необходимости в размещении там западных войск не будет, заявил президент РФ.

9:11

❗️ Войска НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ, заявил Путин.

9:10

Путин сообщил, что у них с президентом США Дональдом Трампом есть договоренность созваниваться по необходимости.

9:09

ЦБ России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов, заявил Путин, выразив уверенность, что «решения будут».

9:07

❗️ Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

9:05

Решение властей Китая об отмене виз для россиян будет способствовать резкому росту числа туристических поездок сближению двух стран, заявил президент РФ.

9:04

Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, сообщил Путин.

9:02

Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, заявил Путин. Оно является знаком дружбы, Москва это ценит.

9:00

Китаю и России необходимо наращивать сотрудничество в туризме, постоянно облегчать взаимные поездки, заявил на ВЭФ зампред парламента КНР Ли Хунчжун.

8:52

Москва не «вставляет никаких палок в колеса» сотрудничества с другими странами — Путин

8:50

Россия и США могут совместно работать в Арктике, отметил Путин. На Аляске есть ресурсы, а у России — эффективные технологии добычи и сжижения газа.

8:48

❗️ Нужно политическое решение для возобновления экономической работы России и США — президент РФ

8:46

❗️ В США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией, заявил Путин. У РФ есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

8:41

Цены на газ по «Силе Сибири — 2» будут рыночными, они рассчитываются по той же формуле, что и при поставках в Европу, заявил Путин.

8:39

Правительство Монголии будет оказывать всестороннюю поддержку созданию «Силы Сибири — 2», заявил премьер-министр страны. Проведены все технико-экономические работы, включая исследовательские, добавил он.

8:36

Премьер Монголии на ВЭФ назвал форум важным механизмом диалога в АТР. Он отметил, что Россия, КНР и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.

8:30

8:27

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет. Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, заявил президент РФ.

8:25

Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке.

8:24

Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер страны.

8:23

Премьер Лаоса на пленарной сессии ВЭФ заявил, что для него является большой честью участие в форуме и приглашение на него от Путина. Он добавил, что ВЭФ способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в АТР.

8:22

Протекционизм — это вред для тех, кто проводит такую политику, заявил Путин.

8:21

Стабильные международная и экономическая политики России являются конкурентным преимуществом Москвы, подчеркнул Путин

8:19

Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с РФ, не уходили с российского рынка и хотят расширять свое присутствие, заявил президент РФ.

«Мы же ни от кого не отворачиваемся. У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая. Это является, на мой взгляд, нашим конкурентным преимуществом. <…> Мы ни от кого не отворачивались, мы никого не выгоняли», — уточнил Путин.

8:18

Многие ушедшие из России компании хотят вернуться — кто хочет, пусть возвращается, исходя из текущих условий, заявил российский лидер.

8:17

❗️ Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут — Путин

8:15

У России добрососедские отношения со многими странами, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, Москва и Пекин начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами.

Кроме того, глава государства в том числе назвал особыми на протяжении десятилетий отношения России и Вьетнама. Путин добавил, что РФ никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.

8:14

Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тыс. руб. в номинале, заявил президент РФ.

8:13

❗️ Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил Путин.

8:10

Поручения и предложения Путина на ВЭФ:

— не позднее ноября утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в России;

— запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года;

— создать условия для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе на сельхозугодиях и в борьбе с лесными пожарами;

— распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков;

— расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей;

— сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей;

— направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов;

— распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока;

— утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года.

8:00

Заявление президент РФ:

— ЦБ РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ее к целевому показателю в 4%. Если резко снизить ключевую ставку, то цены будут расти;

— экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук и не популизм. С 2014 по 2024 год уровень бедности в стране сократился с 11,3% до 7,2%;

— Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития;

— Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба и будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока. В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года;

— РФ планирует строительство новых мостов в КНДР;

— Россия будет развивать трансарктический коридор, он позволит использовать транспортный потенциал сибирских рек;

— тенденцию оттока населения с Дальнего Востока удается постепенно преодолевать. Молодежь чувствует, что именно на Дальнем Востоке создается будущее России;

— Россия будет формировать все условия для получения качественных современных знаний в ДФО. Власти продолжат развивать системы высшего и среднего образования в регионе;

— качество жизни в ДФО – это вопрос, который является фундаментом для формирования экономики будущего;

— будущее России создается на Дальнем Востоке;

— двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.

7:50

Добрый день, дорогие читатели! Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Главным в выступлении президента будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
