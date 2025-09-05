«Будущее России создается на Дальнем Востоке». Путин выступает на ВЭФ-2025

⚡️ Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно — Путин
❗️ С Россией пока «на серьезном уровне» никто не обсуждал договоренности по Украине, заявил Путин.
Президент РФ сообщил, что пока не созванивался с Трампом после встречи «коалиции желающих» в Европе.
РФ в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты, заявил Путин.
⚡️ Гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины, и РФ будет их уважать — Путин
После достижения мира на Украине необходимости в размещении там западных войск не будет, заявил президент РФ.
Путин сообщил, что у них с президентом США Дональдом Трампом есть договоренность созваниваться по необходимости.
ЦБ России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов, заявил Путин, выразив уверенность, что «решения будут».
❗️ Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
Решение властей Китая об отмене виз для россиян будет способствовать резкому росту числа туристических поездок сближению двух стран, заявил президент РФ.
Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, сообщил Путин.
Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, заявил Путин. Оно является знаком дружбы, Москва это ценит.
Китаю и России необходимо наращивать сотрудничество в туризме, постоянно облегчать взаимные поездки, заявил на ВЭФ зампред парламента КНР Ли Хунчжун.
Россия и США могут совместно работать в Арктике, отметил Путин. На Аляске есть ресурсы, а у России — эффективные технологии добычи и сжижения газа.
❗️ Нужно политическое решение для возобновления экономической работы России и США — президент РФ
❗️ В США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией, заявил Путин. У РФ есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.
Цены на газ по «Силе Сибири — 2» будут рыночными, они рассчитываются по той же формуле, что и при поставках в Европу, заявил Путин.
Правительство Монголии будет оказывать всестороннюю поддержку созданию «Силы Сибири — 2», заявил премьер-министр страны. Проведены все технико-экономические работы, включая исследовательские, добавил он.
Премьер Монголии на ВЭФ назвал форум важным механизмом диалога в АТР. Он отметил, что Россия, КНР и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет. Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, заявил президент РФ.
Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке.
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер страны.
Премьер Лаоса на пленарной сессии ВЭФ заявил, что для него является большой честью участие в форуме и приглашение на него от Путина. Он добавил, что ВЭФ способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в АТР.
Стабильные международная и экономическая политики России являются конкурентным преимуществом Москвы, подчеркнул Путин
Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с РФ, не уходили с российского рынка и хотят расширять свое присутствие, заявил президент РФ.
«Мы же ни от кого не отворачиваемся. У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая. Это является, на мой взгляд, нашим конкурентным преимуществом. <…> Мы ни от кого не отворачивались, мы никого не выгоняли», — уточнил Путин.
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться — кто хочет, пусть возвращается, исходя из текущих условий, заявил российский лидер.
❗️ Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут — Путин
У России добрососедские отношения со многими странами, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, Москва и Пекин начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами.
Кроме того, глава государства в том числе назвал особыми на протяжении десятилетий отношения России и Вьетнама. Путин добавил, что РФ никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.
Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тыс. руб. в номинале, заявил президент РФ.
Поручения и предложения Путина на ВЭФ:
— не позднее ноября утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в России;
— запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года;
— создать условия для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе на сельхозугодиях и в борьбе с лесными пожарами;
— распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков;
— расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей;
— сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей;
— направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов;
— распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока;
— утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года.
Заявление президент РФ:
— ЦБ РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ее к целевому показателю в 4%. Если резко снизить ключевую ставку, то цены будут расти;
— экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук и не популизм. С 2014 по 2024 год уровень бедности в стране сократился с 11,3% до 7,2%;
— Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития;
— Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба и будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока. В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года;
— РФ планирует строительство новых мостов в КНДР;
— Россия будет развивать трансарктический коридор, он позволит использовать транспортный потенциал сибирских рек;
— тенденцию оттока населения с Дальнего Востока удается постепенно преодолевать. Молодежь чувствует, что именно на Дальнем Востоке создается будущее России;
— Россия будет формировать все условия для получения качественных современных знаний в ДФО. Власти продолжат развивать системы высшего и среднего образования в регионе;
— качество жизни в ДФО – это вопрос, который является фундаментом для формирования экономики будущего;
— будущее России создается на Дальнем Востоке;
— двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.
Добрый день, дорогие читатели! Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
Главным в выступлении президента будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.