На имущество Google во Франции наложили арест

Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян заявил в разговоре с газетой «Известия», что на все имущество американской компании Google во Франции был наложен арест по заявлению его российского дочернего предприятия — ООО «Гугл».

По информации Зурабяна, компания Google France получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC.

Заявление ООО «Гугл» основано на решении Арбитражного суда Москвы, вынесенном в рамках дела о банкротстве компании. Суд, как и вышестоящие инстанции, пришел к выводу, что должник намеренно выплатил дивиденды с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.

В марте текущего года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы Google в России Юлии Соловьевой на 232 млн рублей. Речь о судебной тяжбе по требованию конкурсного управляющего дочерней компании Google Валерия Таляровского — он подал в суд к юридическим лицам Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.