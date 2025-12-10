На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На имущество Google во Франции наложили арест

Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской дочерней компании
true
true
true
close
Paresh Dave/Reuters

Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян заявил в разговоре с газетой «Известия», что на все имущество американской компании Google во Франции был наложен арест по заявлению его российского дочернего предприятия — ООО «Гугл».

По информации Зурабяна, компания Google France получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC.

Заявление ООО «Гугл» основано на решении Арбитражного суда Москвы, вынесенном в рамках дела о банкротстве компании. Суд, как и вышестоящие инстанции, пришел к выводу, что должник намеренно выплатил дивиденды с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.

В марте текущего года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы Google в России Юлии Соловьевой на 232 млн рублей. Речь о судебной тяжбе по требованию конкурсного управляющего дочерней компании Google Валерия Таляровского — он подал в суд к юридическим лицам Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.

