Премьер Бельгии назвал воровством план ЕС по российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко раскритиковал предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России для Украины, назвав его «воровством». Его слова передает РИА Новости.

Глава правительства Бельгии заявил, что страна может подать иск в суд, чтобы заблокировать возможное решение ЕС по российским активам. Он подчеркнул правовые риски такого шага.

В случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз готов нарушить «золотое правило» председателя Евросовета Антониу Кошты ради принятия решения об изъятии активов РФ и продлить грядущий саммит стран ЕС еще на два дня. По данным Financial Times, в рамках него европейские страны хотят принять законопроект, который позволит им навсегда заморозить российские средства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые враждебные шаги и уже готова к этому ответу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле предупредили о неизбежном ответе в случае конфискации активов России.