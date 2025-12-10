Офис генерального прокурора Украины убрал из открытого доступа статистику по делам о дезертирстве и самовольном оставлении частей в ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В генпрокуратуре пояснили, что такая информация теперь относится к сведениям с ограниченным доступом. Этот шаг назвали вынужденным и законным на период военного положения, чтобы данные не использовались для формирования «ложных выводов о морально-психологическом состоянии» военнослужащих.

«Данные о самовольном оставлении части и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих… Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть», — сообщили в офисе генпрокурора.

28 ноября пленный боец ВСУ сказал, что за время СВО дезертировали 100–200 тысяч украинских военных.

Как заявлял заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, Киев ужесточил меры контроля для предотвращения мятежей и сохранения дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины, где фиксируется падение боевого духа.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.