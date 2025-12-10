На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве

Генпрокуратура Украины скрыла статистику по дезертирству из ВСУ
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины убрал из открытого доступа статистику по делам о дезертирстве и самовольном оставлении частей в ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В генпрокуратуре пояснили, что такая информация теперь относится к сведениям с ограниченным доступом. Этот шаг назвали вынужденным и законным на период военного положения, чтобы данные не использовались для формирования «ложных выводов о морально-психологическом состоянии» военнослужащих.

«Данные о самовольном оставлении части и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих… Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть», — сообщили в офисе генпрокурора.

28 ноября пленный боец ВСУ сказал, что за время СВО дезертировали 100–200 тысяч украинских военных.

Как заявлял заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, Киев ужесточил меры контроля для предотвращения мятежей и сохранения дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины, где фиксируется падение боевого духа.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Сходил к врачу — остался без прав. Какой сюрприз для водителей готовят Минздрав и ГИБДД
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами