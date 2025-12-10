На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дома повреждены в Воронеже после воздушной атаки

В Воронеже после уничтожения воздушной цели оказались повреждены несколько домов
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу воздушную цель, в результате чего несколько многоквартирных домов в левобережной части города получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

«На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы», — написал чиновник.

Он добавил, что специалисты продолжают осмотр территорий.

Незадолго до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над пятью регионами России. По данным ведомства, 13 дронов ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Калужской. Пять беспилотников были нейтрализованы над Республикой Крым. Еще по одному беспилотному летательному аппарату уничтожили над Тульской областью и Московским регионом.

Новость дополняется.

Атаки БПЛА на Россию
