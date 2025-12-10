В МГУ объявили карантин в связи с выявленным случаем кори

В МГУ ограничили очное посещение учебного процесса на фоне выявленного случая кори у одного из студентов. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Администрацией МГУ им. М.В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в университете организовано эпидемиологическое расследование. В настоящее время определен круг лиц, с которым контактировал заболевший. Роспотребнадзор контролирует организацию и проведение противоэпидемических мероприятий в вузе.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», случай кори выявили в четвертом учебном корпусе МГУ. Случай заражения зафиксировали у студента Высшей школы государственного аудита (ВШГА), следует из материала.

В октябре студентов химического факультета МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори. В университете отметили, что проводилась иммунизация против заболевания, также был определен круг контактных лиц — более 1800 человек.

Ранее ученые предупредили о росте вспышек кори.