СК завел уголовное дело после пожара на рынке в Петербурге

СК завел уголовное дело по факту пожара на Правобережном рынке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что пожар в здании рынка был локализован.

К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы посетители. Известно, что пострадал 55-летний мужчина.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки. Информации о причинах пожара на данный момент нет.

