«Достаточно скриншота». Первое в России дело о поиске экстремистских материалов дошло до суда

20-летний житель Каменска-Уральского в Свердловской области стал первым россиянином, которого оштрафовали за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — разбиралась «Газета.Ru».

«Соревнование за «галку»

Первый раз суд рассматривал дело 20-летнего медбрата Сергея Глухих 6 ноября 2025 года. По версии сотрудников полиции, 24 сентября в 07:30 20-летний житель Свердловской области умышленно нарушил российское законодательство.

Якобы, сидя в автобусе, он через интернет-браузер прочитал информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в РФ террористической организацией).

По словам юриста Сергея Барсукова, его подзащитный действительно увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл, так что умысла на совершение правонарушения быть не могло.

Изучив документы, судья согласился, что полицейские составили материалы с нарушениями. В частности, не указали способ, которым юноша получил доступ к информации, и не описали, что в этих материалах экстремистского.

«Указанное обстоятельство говорит о неполноте изложения событий правонарушения и неопределенности вменяемого правонарушения», — говорилось в определении суда. Материалы вернули инспектору в МВД.

Тогда казалось, что история завершилась. «Хочется думать, что таких дел больше не будет и что наши силовики будут выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а не соревноваться друг за другом в надежде срубить «галку» за безумное дело, за ни в чем неповинного человека», — говорил юрист Барсуков.

Однако, это была только первая попытка свердловских правоохранителей довести дело до суда.

«Умышленно перешел в раздел «картинки»

26 ноября 2025 россиянина и его защитника вызвали в полицию, чтобы исправить ошибки в протоколе. Накануне сотрудники ломились домой к родителям и девушке молодого человека.

«Они искали его, непонятно зачем. Повестку и так направили, мой подзащитный ни от кого не скрывался, где его найти полицейские знали, но все равно кошмарили его близких . Что за беспредел врываться в квартиру к девушке медбрата, находящейся одной дома, и запугивать?» — поражался юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

По ходатайству Барсукова, встречу перенесли на 9 декабря в связи с болезнью свердловчанина. В назначенный день полицейские составили приложение к протоколу и конкретизировали действия фигуранта.

«Ввел в поисковой строке браузера запрос «азов бригада» и перешел в раздел «картинки», осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов — графического изображения шеврона батальона «Азов», состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель», который признан экстремистским материалом решением Фрунзенского районного суда г. Владимира», — говорится в документе.

Как уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» Барсуков, о правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть».

С такими формулировками дело на следующий же день повторно направили в суд.

10 декабря мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вынес решение —

20-летнего медбрата признали виновным в поиске экстремистских материалов и оштрафовали на три тысячи рублей.

Это первое в России дело по новой статье, которое дошло до суда.

На заседании сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, уверяла, что обвиняемый интересовался запрещенной тематикой с 2022 года и сам говорил об этом в объяснении сотрудникам МВД.

По словам юриста Барсукова, это объяснение Глухих дал под давлением, а других доказательств умысла полицейским найти так и не удалось. Решение суда он намерен обжаловать.

«Стандарт доказывания нулевой»

Новая статья в КоАП РФ, предусматривающая наказание за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53), вступила в силу 1 сентября 2025.

Эти поправки в КоАП неожиданно появились в законопроекте, регулирующем деятельность экспедиторов и транспортных компаний , когда документ готовили ко второму чтению.

Авторами выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Новый закон уже тогда вызвал ряд вопросов, в частности, было неясно, как правоохранители будут получать информацию о нарушении.

«Конечно, возможно, что у оператора могут быть установлены какие-то фильтры, условно, по ключевым словам, и он в инициативном порядке обращается в органы. Но, как мне кажется, более вероятно, что по человеку будут точечно работать сотрудники и сами направят запросы оператору, чтобы узнать, какие сайты он посещает », — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Джулай.

Кроме того, специалисты отмечали, что закон нарушает презумпцию невиновности — выучить перечень экстремистских материалов невозможно. Сегодня, например, в федеральном списке, опубликованном Минюстом, 5489 пункта, и коллекция регулярно пополняется.

Более того, некоторые могут искать эти материалы в силу объективных причин, например, как ученый или исследователь.

«Это очередная инициатива, предлагая которую,

никто не подумал, как это все будет реализовываться на практике и как будет доказываться, что люди перешли по ссылке не случайно.

Все будет зависеть от судьи. Поверит он, например, что человек писал курсовую про экстремизм — хорошо, не поверит — привлекут. Стандарт доказывания по административным делам нулевой — не надо никаких осмотров с понятыми, достаточно, что оперативник сделал скриншот со своего монитора», — объяснил Джулай.

Формально максимальное наказание по этой статье — штраф до пяти тысяч рублей. Но, помимо этого, признание виновным по такой статье — пятно на биографии и более пристальное внимание к человеку со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметили юристы.