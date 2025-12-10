На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Достаточно скриншота». Первое в России дело о поиске экстремистских материалов дошло до суда

Суд впервые оштрафовал россиянина за поиск экстремистских материалов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM
20-летний житель Каменска-Уральского в Свердловской области стал первым россиянином, которого оштрафовали за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — разбиралась «Газета.Ru».

«Соревнование за «галку»

Первый раз суд рассматривал дело 20-летнего медбрата Сергея Глухих 6 ноября 2025 года. По версии сотрудников полиции, 24 сентября в 07:30 20-летний житель Свердловской области умышленно нарушил российское законодательство.

Якобы, сидя в автобусе, он через интернет-браузер прочитал информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в РФ террористической организацией).

По словам юриста Сергея Барсукова, его подзащитный действительно увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл, так что умысла на совершение правонарушения быть не могло.

Изучив документы, судья согласился, что полицейские составили материалы с нарушениями. В частности, не указали способ, которым юноша получил доступ к информации, и не описали, что в этих материалах экстремистского.

«Указанное обстоятельство говорит о неполноте изложения событий правонарушения и неопределенности вменяемого правонарушения», — говорилось в определении суда. Материалы вернули инспектору в МВД.

Тогда казалось, что история завершилась. «Хочется думать, что таких дел больше не будет и что наши силовики будут выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а не соревноваться друг за другом в надежде срубить «галку» за безумное дело, за ни в чем неповинного человека», — говорил юрист Барсуков.

Однако, это была только первая попытка свердловских правоохранителей довести дело до суда.

«Умышленно перешел в раздел «картинки»

26 ноября 2025 россиянина и его защитника вызвали в полицию, чтобы исправить ошибки в протоколе. Накануне сотрудники ломились домой к родителям и девушке молодого человека.

«Они искали его, непонятно зачем. Повестку и так направили, мой подзащитный ни от кого не скрывался, где его найти полицейские знали, но все равно кошмарили его близких. Что за беспредел врываться в квартиру к девушке медбрата, находящейся одной дома, и запугивать?» — поражался юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

По ходатайству Барсукова, встречу перенесли на 9 декабря в связи с болезнью свердловчанина. В назначенный день полицейские составили приложение к протоколу и конкретизировали действия фигуранта.

«Ввел в поисковой строке браузера запрос «азов бригада» и перешел в раздел «картинки», осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов — графического изображения шеврона батальона «Азов», состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель», который признан экстремистским материалом решением Фрунзенского районного суда г. Владимира», — говорится в документе.

Как уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» Барсуков, о правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть».

С такими формулировками дело на следующий же день повторно направили в суд.

10 декабря мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вынес решение —

20-летнего медбрата признали виновным в поиске экстремистских материалов и оштрафовали на три тысячи рублей.

Это первое в России дело по новой статье, которое дошло до суда.

На заседании сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, уверяла, что обвиняемый интересовался запрещенной тематикой с 2022 года и сам говорил об этом в объяснении сотрудникам МВД.

По словам юриста Барсукова, это объяснение Глухих дал под давлением, а других доказательств умысла полицейским найти так и не удалось. Решение суда он намерен обжаловать.

«Стандарт доказывания нулевой»

Новая статья в КоАП РФ, предусматривающая наказание за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53), вступила в силу 1 сентября 2025.

Эти поправки в КоАП неожиданно появились в законопроекте, регулирующем деятельность экспедиторов и транспортных компаний, когда документ готовили ко второму чтению.

Авторами выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр ТерентьевСправедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Новый закон уже тогда вызвал ряд вопросов, в частности, было неясно, как правоохранители будут получать информацию о нарушении.

«Конечно, возможно, что у оператора могут быть установлены какие-то фильтры, условно, по ключевым словам, и он в инициативном порядке обращается в органы. Но, как мне кажется, более вероятно, что по человеку будут точечно работать сотрудники и сами направят запросы оператору, чтобы узнать, какие сайты он посещает», — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Джулай.

Кроме того, специалисты отмечали, что закон нарушает презумпцию невиновности — выучить перечень экстремистских материалов невозможно. Сегодня, например, в федеральном списке, опубликованном Минюстом, 5489 пункта, и коллекция регулярно пополняется.
Более того, некоторые могут искать эти материалы в силу объективных причин, например, как ученый или исследователь.

«Это очередная инициатива, предлагая которую,

никто не подумал, как это все будет реализовываться на практике и как будет доказываться, что люди перешли по ссылке не случайно.

Все будет зависеть от судьи. Поверит он, например, что человек писал курсовую про экстремизм — хорошо, не поверит — привлекут. Стандарт доказывания по административным делам нулевой — не надо никаких осмотров с понятыми, достаточно, что оперативник сделал скриншот со своего монитора», — объяснил Джулай.

Формально максимальное наказание по этой статье — штраф до пяти тысяч рублей. Но, помимо этого, признание виновным по такой статье — пятно на биографии и более пристальное внимание к человеку со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметили юристы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами