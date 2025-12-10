Сафонов сыграет за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов во второй раз подряд выйдет в стартовом составе своей команды.

Футболист с первых минут сыграет в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Игра состоится на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао, главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный начнет матч на скамейке запасных.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

