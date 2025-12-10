На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток застрял в дымоходе старого дома и находился там 7 лет

LB: в США подросток застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал там 7 лет
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Колорадо школьник не выжил после того, как застрял в дымоходе старого здания. Об этом сообщает Lad Bible.

18-летний подросток пропал после того, как пообщался с сестрой и сказал ей, что отправляется на прогулку. После этого домой молодой человек так и не вернулся.

Семья начала поиски, но они не увенчались успехом. Родственники предположили, что юноша уехал и решил обосноваться в другом городе.

Спустя семь лет в двух кварталах от дома отца юноши рабочие стали сносить старую хижину. Внутри дымохода они обнаружили подростка.

Предположительно, семь лет назад он решил забраться в этот дом через дымоход, но не смог выбраться, так как внизу камин был закрыт мебелью. Школьник мог бы позвать на помощь, но из-за особенностей строения дымохода его все равно никто не услышал бы. Предположительно, он замерз.

По словам владельца, он какое-то время сдавал его в аренду, но, когда последний жилец переехал, он приходил только чтобы убедиться, что внутри не поселились грызуны. Однако он отметил, что в какой-то момент в помещении появился ужасный запах, но значения этому хозяин не придал.

Ранее мужчина оставил девушку замерзать на вершине самой высокой горы Австрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Сходил к врачу — остался без прав. Какой сюрприз для водителей готовят Минздрав и ГИБДД
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами