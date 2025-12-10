Подросток застрял в дымоходе старого дома и находился там 7 лет

LB: в США подросток застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал там 7 лет

В американском штате Колорадо школьник не выжил после того, как застрял в дымоходе старого здания. Об этом сообщает Lad Bible.

18-летний подросток пропал после того, как пообщался с сестрой и сказал ей, что отправляется на прогулку. После этого домой молодой человек так и не вернулся.

Семья начала поиски, но они не увенчались успехом. Родственники предположили, что юноша уехал и решил обосноваться в другом городе.

Спустя семь лет в двух кварталах от дома отца юноши рабочие стали сносить старую хижину. Внутри дымохода они обнаружили подростка.

Предположительно, семь лет назад он решил забраться в этот дом через дымоход, но не смог выбраться, так как внизу камин был закрыт мебелью. Школьник мог бы позвать на помощь, но из-за особенностей строения дымохода его все равно никто не услышал бы. Предположительно, он замерз.

По словам владельца, он какое-то время сдавал его в аренду, но, когда последний жилец переехал, он приходил только чтобы убедиться, что внутри не поселились грызуны. Однако он отметил, что в какой-то момент в помещении появился ужасный запах, но значения этому хозяин не придал.

