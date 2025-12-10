Зеленский предложил России «энергетическое перемирие». Что ответили в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием. Так он ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее предлагал Москве заключить мораторий на удары по энергообъектам. Оно прозвучало на фоне блэкаута в Киеве и масштабных отключений электричества по всей Украине. Нардеп Рады Алексей Гончаренко при этом рассказал, что такой шаг Зеленскому предлагали еще в августе, однако он от него категорически отказался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о заключении энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Его слова цитирует газета «Известия».

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Энергетическое перемирие

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Предложение прозвучало на фоне блэкаута в Киеве, по данным издания Times of Ukraine, 9 декабря более 70% украинской столицы остались без электроэнергии.

Позже в «Укрэнерго» попытались опровергнуть эту информацию, но при этом заявили, что свет отключили у 50% потребителей в городе. Кроме этого, аварийные отключения света были введены в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и ряде других областей.

По данным «Страны.ua», накануне ДТЭК уже пересматривал графики отключений, урезав для некоторых групп столичных потребителей «время со светом». Причиной усиления ограничений, как сообщали в «Укрэнерго», стали последствия предыдущих массированных атак по энергосистеме. Издание отмечало, что дефицит мощностей составил как минимум 4 ГВт. Он возник из-за того, что были отключены блоки сразу нескольких АЭС, которые до сих пор не вернули в работу.

Ранее издание сообщало, что украинские компании снова возвращаются к работе на генераторах.

«Коммерческих потребителей отключают от сети чаще и дольше, чем население, и многие предприятия сидят без света почти весь день», — говорилось в материале.

В ноябре глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко также призывал украинцев теплее одеваться дома, а не прогревать квартиры до +22 градусов, чтобы помочь энергосистеме страны справиться с вызовами.

При этом еще в конце сентября Зеленский заявлял, что если РФ будет угрожать Украине блэкаутом, Киев устроит то же самое в Москве.

Весной 2025 года Россия и Украина уже заключали мораторий на удары по энергообъектам, который стал результатом переговоров Москвы и Вашингтона. Он длился ровно месяц. Как сообщали российские власти, Москва соблюдала условия моратория, в то время как Киев неоднократно наносил удары по энергосистеме РФ.

Киев сам отказался от моратория

Комментируя блэкаут в Киеве и предложение Зеленского об энергетическом перемирии, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что его приводит в ужас то, насколько Украина оказалась неподготовлена к зиме.

«Вместо того, чтобы строить укрытия, друзья Зеленского все разворовывали, потому что это «пустая трата денег». Результаты сейчас видят все украинцы. И все выглядит так, что дальше лучше не будет», — отметил нардеп.

Гончаренко также добавил, что, по словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, запасного оборудования осталось на два-три российских удара. Потом компании просто будут «смотреть на повреждения и не понимать, как это восстановить».

«А теперь держите инсайд: в августе на встрече между [президентом США Дональдом] Трампом и Зеленским нашему президенту предложили объявить одностороннее энергетическое перемирие и пообещали, что Россия присоединится к такому же перемирию через час. Владимир Зеленский отказался»,

— раскрыл Гончаренко.

Он добавил, что Вашингтон предлагал Киеву такой шаг, так как якобы в тот момент Украина «достаточно удачно» наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, что делало ее переговорную позицию сильной. Однако уже тогда было понятно, что зимой стране будет очень тяжело.

«Мы категорически отказались. А теперь готовы! Что же изменилось?» — задался вопросом депутат.