Губернатор заявил об уничтожении воздушных целей над Белгородским округом

Гладков: системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели над территориями Белгорода и Белгородского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших нет. В результате падения обломков в Белгороде повреждено остекление в частном доме», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в поселке Майский Белгородского округа в результате падения обломков были посечены два автомобиля. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

Накануне Гладков сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. По его информации, повреждения получили частные дома. Так, в городе Шебекино от удара дрона посечено остекление двух частных домов. В селе Березовка дрон атаковал машину, повредив ее лобовое стекло, уточнил губернатор.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ.