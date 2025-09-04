«Это очень добрый жест»: Россия и Китай вводят безвизовый режим для туристов

Китай вводит безвизовый режим для россиян, пребывающих в страну в деловых и туристических целях. Об этом стало известно во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и последующих торжеств, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. Президент Владимир Путин уже заявил, что Россия поступит зеркальным образом и отменит туристические визы для граждан КНР. «Газета.Ru» разбиралась, какие правила вводятся для наших соотечественников при посещении Поднебесной.

Китай в пробном порядке вводит безвизовый режим для россиян, сообщил китайский международный телеканал CGTN. Он будет действовать в течение одного года: с 15 сентября 2025-го до 14 сентября 2026-го. От оформления виз освобождены владельцы обычных российских загранпаспортов, которые приезжают в КНР на срок до 30 суток в деловых и туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также в рамках обмена визитами и для транзитного проезда.

Президент РФ Владимир Путин назвал решение об отмене для россиян китайских виз очень значимым.

«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать — это в целом такой очень добрый жест со стороны руководства КНР. Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан. Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, сделаем то же самое», — сказал президент.

По словам Путина, решение Пекина «носит нерядовой характер», а также «приведет к росту поездок в Китай российских граждан, будет способствовать развитию бизнеса и развитию деловых контактов и личных контактов».

Что безвиз означает на практике

Генконсульство Китая во Владивостоке опубликовало пресс-релиз, посвященный введению безвиза для российских граждан.

Согласно публикации, безвизовый режим пребывания сроком на 30 дней будет предоставляться всем гражданам России, въезжающим в Китай в деловых целях, а также для туризма, посещения семьи или друзей, культурных обменов и транзита. Он не распространяется на тех, кто приезжает в Китай для работы, учебы, журналистики или в аналогичных целях.

Для въезда необходимо иметь действующий российский загранпаспорт. Проверки на границе проводиться будут, и если пограничные органы Китая сочтут, что цель визита не соответствует безвизовым критериям — во въезде могут отказать.

«Рекомендуется иметь при себе такие документы, как приглашения, авиабилеты и бронирование жилья в качестве доказательства соответствующей цели въезда в Китай», — отмечается в публикации консульства.

Для несовершеннолетних требования ко въезду такие же, как и для взрослых.

Въезжать в составе туристических групп и в индивидуальном порядке можно любыми видами транспорта — авиационным, железнодорожным, автомобильным, морским. Для въезда на личном автомобиле существуют отдельные правила и процедуры. Многократный въезд и выезд допускаются, ограничений не установлено. Если необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным причинам после въезда без визы — следует обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР.

Оценки экспертов

Решение об отмене виз для туристов приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% год к году. Об этом в комментарии для «Коммерсанта» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, сейчас можно давать лишь осторожные оценки: рост может оказаться более выраженным, чем ожидается. Главный позитивный критерий для туристов заключается в том, что у них «появится возможность быстро принять решение о путешествии».

Аналогичную оценку в интервью «МК» дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«Китай, безусловно, получит прирост в первый же год от 30 до 40% туристов. Что, наверное, им интересно. Если я не ошибаюсь, в этом году турпоток в Китае превысит миллион человек из России. Соответственно, в следующем году эта цифра может добраться до полутора миллионов. То есть такая весомая прибавка», — сказал он.

Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин предположил, что увеличение потока деловых туристов из России в Китай с введением безвизового режима вырастет на 15–20%. По его мнению, более сдержанный, чем в сегменте классических путешествий, рост будет связан с общим охлаждением темпов роста экономики в целом и рынка делового туризма в частности.

Что говорит статистика

К настоящему времени между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовых групповых поездках через туроператоров. Кроме того, россияне могут въезжать без виз на остров Хайнань, если летят рейсом без пересадок, а также в особый административный район Китая Гонконг.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2024 году Китай посетили почти 1,9 млн россиян, в том числе больше миллиона туристов. Это третье место среди зарубежных стран. По количеству российских туристов Китай уступает только Турции и ОАЭ. В первой половине 2025 года турпоток из нашей страны в КНР вырос на 31%.

Одновременно с этим Китай остается основным направлением въездного турпотока в Россию. В первой половине 2025 года в РФ с туристическими целями приезжали 317,8 тыс. граждан Китая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 5,3%.