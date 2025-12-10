В Крыму новорожденный стал инвалидом из-за выдавливания во время родов

КП: в Крыму врачей будут судить после родов с выдавливанием ребенка

Пара из Крыма едва не лишилась своего ребенка из-за ошибки медиков. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, первые роды дались девушке по имени Дарья тяжело, поэтому при вторых должны были сделать кесарево сечение. Однако врачи изменили решение.

«Мой врач-акушер позвал на помощь еще двух медиков, которые начали локтями давить на живот, выдавливая ребенка, применили и вакуум. Боль была адской!», – рассказала мать.

Когда ребенок появился на свет, он не закричал. Пострадавшего реанимировали, но у него серьезно поврежден мозг.

По словам Дарьи, мальчик не реагирует на мир вокруг и «лежит как куколка». При этом медики постоянно дают ему сильнодействующие препараты из-за судорог, которые причиняют сильную боль.

Экспертиза установила, что медики допустили серьезные нарушения. Вскоре медики предстанут перед судом. Супруги хотят получить компенсацию морального и материального ущерба в размере 20 миллионов рублей. Заседание пройдет в январе следующего года.

