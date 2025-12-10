На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму новорожденный стал инвалидом из-за выдавливания во время родов

КП: в Крыму врачей будут судить после родов с выдавливанием ребенка
true
true
true
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Пара из Крыма едва не лишилась своего ребенка из-за ошибки медиков. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, первые роды дались девушке по имени Дарья тяжело, поэтому при вторых должны были сделать кесарево сечение. Однако врачи изменили решение.

«Мой врач-акушер позвал на помощь еще двух медиков, которые начали локтями давить на живот, выдавливая ребенка, применили и вакуум. Боль была адской!», – рассказала мать.

Когда ребенок появился на свет, он не закричал. Пострадавшего реанимировали, но у него серьезно поврежден мозг.

По словам Дарьи, мальчик не реагирует на мир вокруг и «лежит как куколка». При этом медики постоянно дают ему сильнодействующие препараты из-за судорог, которые причиняют сильную боль.

Экспертиза установила, что медики допустили серьезные нарушения. Вскоре медики предстанут перед судом. Супруги хотят получить компенсацию морального и материального ущерба в размере 20 миллионов рублей. Заседание пройдет в январе следующего года.

Ранее австралийскую блогершу не спасли после домашних родов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Сходил к врачу — остался без прав. Какой сюрприз для водителей готовят Минздрав и ГИБДД
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами