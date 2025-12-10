На Украине заявили об ударах морскими дронами по танкеру в Черном море

В Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan. Об этом пишет издание «Страна.uа» со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

«Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. <...> По предварительной информации, судно выведено из строя», — говорится в публикации «Страна.uа».

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

В конце ноября недалеко от черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил об атаке дронов. Предположительно, второй танкер — Kairos — подорвался на морской мине. Как написало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

