Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с рекордным дефицитом

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2026 год с рекордным дефицитом в $47,5 млрд, свидетельствует карточка документа в базе данных Верховной рады.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов. Против принятия проекта выступили 37 законодателей, еще 24 человека воздержались.

На следующий день депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, повлияли на процесс составления проекта бюджета страны на следующий год. Как она отметила, документ формировался «при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермака». Парламентарий предупредила, что принятие такого бюджета может оказаться опасным, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая может быть украдена.

Ранее сообщалось, что Украина в 2026 году направит половину бюджета на оружие.