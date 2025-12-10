Бельгия заявила о поддержке своей позиции в Евросоюзе по активам России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что позиция страны против использования замороженных российских активов для помощи Украине находит поддержку у многих членов Евросоюза. Об этом он сообщил в парламенте, передает РИА Новости.

Он утверждает, что многие европейские коллеги разделяют его анализ и проявляют сдержанность, понимая риски такого шага.

«И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет... Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными», — сказал де Вевер.

Также де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России.

Глава правительства Бельгии дал понять, что страна может подать иск в суд, чтобы заблокировать возможное решение ЕС по российским активам. Он подчеркнул правовые риски такого шага.

Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. Так, в случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

