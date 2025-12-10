В Обнинске при падении беспилотника поврежден жилой дом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о повреждении кровли жилого дома осколками беспилотника.

«Местной администрацией будет оказана необходимая помощь», — написал Шапша.

По его словам, вечером в среду средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь беспилотников над территориями Малоярославецкого и Боровского муниципальных округов, а также на границе Калужской и Брянской областей. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус.