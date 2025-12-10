Белоруссия и Иран подписали план военного сотрудничества

Белоруссия и Иран подписали план двустороннего военного сотрудничества на следующий год, намерены провести совместное военное учение. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«В Минске работа делегации Генерального штаба Ирана завершилась подписанием плана двустороннего сотрудничества на 2026 год. В качестве основного мероприятия рассматривается проведение совместного учения на территории одного из государств», — написал Ревенко.

В августе президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил визит в Белоруссию. Лукашенко на встрече с иранским лидером заявил, что Белоруссия готова к обсуждению с Ираном любых вопросов, в том числе — сотрудничества в поставках продовольствия и в военно-технической сфере.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что «закрытых тем у нас нет» и партнерство двух стран не направлено против третьих сторон.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.