В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт российского газа

ЕС утвердил поэтапный запрет на импорт газа из России с лазейкой на случай ЧС
Francois Lenoir/Reuters

Совет Евросоюза утвердил план поэтапного прекращения импорта российского газа к 2028 году, но предусмотрел возможность временно отступать от запрета в случае объявления чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Соглашение, одобренное послами стран ЕС, устанавливает длительный переходный период для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до середины 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. План также допускает внесение операционных поправок в контракты, но без увеличения объемов. Для некоторых не имеющих выхода к морю стран возможны особые исключения.

«Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления», — говорится в документе о возможности временного снятия запрета.

6 декабря генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби оценил решение Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Он считает, что будет это будет «очень пагубно» для Европы.

Ранее в Германии назвали условие возвращения к покупке газа из России.

Санкции против России
