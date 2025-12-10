В ДНР сообщили о пострадавшем мужчине при налете дрона

Пушилин: при атаке дрона ВСУ по Селидово в ДНР пострадал пожилой мужчина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что пожилой мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по селу Селидово.

«В Селидово в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 года рождения», — написал глава республики.

По словам Пушилина, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

1 декабря сообщалось, что партия «Единая Россия» передала гуманитарную помощь в Селидово. Как рассказали в пресс-службе политической силы, жителям все еще находящегося под обстрелами ВСУ города были доставлены генераторы, лекарственные препараты и продукты питания, а также ноутбук и настольные игры для образовательного центра.

В конце июня Федеральная служба безопасности заявила, что обнаружила под Селидово в ДНР заминированный тайник, в котором находились различное оружие и боеприпасы. По данным службы, в тайнике находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, три тысячи патронов и другое оружие.

Ранее в Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадали мирные жители.