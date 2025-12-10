Мужчина похитил бывшую возлюбленную и заставил ее заниматься проституцией

В США мужчина получил 25 лет за принуждение бывшей к занятию проституцией

Суд вынес приговор жителю американского штата Калифорния за преступление против его бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Stocktonia.

После расставания мужчина по имени Хесус Рамирес подкараулил бывшую девушку, после чего вместе с сообщником, угрожая пистолетом, отвез ее в мотель и заявил, что теперь она будет оказывать услуги сексуального характера.

Вместе с сообщниками Рамирес намеренно заблокировали выходы, угрожали насилием. При этом, по данным издания, подобным образом он издевался над другой пострадавшей, которую также принудили к проституции.

Бывшей возлюбленной Рамиреса удалось сбежать, когда она ехала с похитителями мимо начальной школы, после чего она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов наведались к мужчинам и там обнаружили вторую пострадавшую.

Суд приговорил Рамиреса к 25 годам лишения свободы. Вынесли ли приговоры другим участникам схемы, не уточняется.

