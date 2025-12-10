«Таинственный ухажер, женатый». Кого подозревают в жестоком избиении модели в Москве

По факту жестокого избиения модели Анжелики Тартановой в Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Девушка была обнаружена в реанимации спустя почти две недели после пропажи, у нее диагностированы частичная амнезия и серьезная черепно-мозговая травма. По данным СМИ, к нападению может быть причастен ее «таинственный ухажер», 40-летний женатый Дмитрий.

По факту избиения в Москве модели Анжелики Тартановой возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал сообщает, что дело было возбуждено по факту причинения тяжких телесных повреждений. У Тартановой частичная амнезия, на реабилитацию может уйти полгода.

«Девушка во время разговора со своими близкими опровергла причастность своего таинственного ухажера Дмитрия, тем не менее правоохранители продолжают отрабатывать эту версию», — пишет Telegram-канал.

Сейчас девушка переведена в отдельную палату. После избиения она с трудом говорит и плохо помнит обстоятельства случившегося — Тартановой была проведена трепанация черепа, и ее состояние до сих пор не нормализовалось.

Что случилось с моделью

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Анжелика Тартанова пропала в Москве еще 28 ноября. По данным СМИ, она перестала обновлять социальные сети и выходить на связь. Очевидцы сообщали, что видели девушку около ее дома в компании мужчины. В квартире были обнаружены все личные вещи и телефон, близкие Тартановой обратились в полицию.

Издание kp.ru информирует, что сообщения на телефоне девушки кто-то читал, когда она уже была в больнице, а также вел переписку с ее сыном в Краснодаре.

9 декабря Анжелику Тартанову обнаружили в реанимации ГКБ №1 им. Пирогова. Telegram-канал Mash сообщил, что девушка еще 23 ноября обращалась в скорую помощь и сообщила врачам, что была избита знакомым в квартире на Университетском проспекте. Тартанова поступила в больницу с «множественными ушибами, гематомами и сотрясением».

Telegram-канал 112 позднее опубликовал короткое видео с Тартановой, записанное в больнице. На нем видно, что девушка с трудом разговаривает и медленно двигается. Она помнит только момент, когда ее привезли в больницу.

«Я приехала, ничего не помню», — рассказала она.

Тартанова рассказала, что в квартире, где она находилась, были молодой человек и еще одна девушка.

По данным SHOT, к избиению может быть причастен некий Дмитрий, мужчина, с которым девушка начала встречаться после переезда в Москву из Краснодара, где у нее остался 16-летний сын, живущий с ее бывшим мужем. При этом близкие Тартановой не знают, как выглядит Дмитрий, девушка сообщила родственником только то, что он занимается строительством.

Life сообщает, что Тартанова размещала объявления в поисках знакомств с мужчинами в чатах и группах знакомств в России и за рубежом. Кроме того, она публиковала объявления на нелегальном портале эскорт-услуг, сообщает издание.

Кто может стоять за избиением

Подруга пострадавшей модели рассказала «Газете.Ru», что молодой человек запрещал Анжелике Тартановой общаться с родственниками.

«Нам пока самим интересны ответы на вопросы. Как только Анжелика сможет говорить, тогда и будут ответы. Про молодого человека только слышала. Знаю, что запрещал ей все подряд. Общаться даже с родственниками. И купил ей телефон с новой сим-картой. Сколько были вместе, я не знаю. Да, общения [у нас с ней] стало меньше», — сообщила подруга пострадавшей.

В свою очередь «Аргументы и факты» со ссылкой на знакомых девушки также сообщают, что Дмитрию 40 лет и он занимается строительством. При этом некоторые лица из окружения Анжелики Тартановой рассказали, что, по словам девушки, у мужчины уже была семья.

Адвокат Александр Карабанов рассказал kp.ru, что подозреваемого в избиении Тартановой могут ждать обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе по причинению тяжкого вреда здоровью и разбою.

«По ним предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Когда мужчина будет задержан, это является основанием для его ареста. А итоговый приговор наверняка будет связан с реальным лишением свободы — до 5–6 лет», — отметил эксперт.