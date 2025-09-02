Дешевле, чем для Европы: Россия и Китай договорились о поставках газа по «Силе Сибири — 2»

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве. В него входит в том числе договоренности о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Он добавил, что данные договоренности рассчитаны на 30 лет. При этом Миллер не стал комментировать цену поставок, отметив, что все коммерческие вопросы будут раскрыты позднее.

В то же время глава «Газпрома» уточнил, что газ для Китая будет дешевле, чем для Европы.

«Поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. И месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения в Восточной Сибири к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», — объяснил Миллер.

О договоренностях глава «Газпрома» объявил после трехсторонней встречи делегаций России, Китая и Монголии в Пекине. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что «Сила Сибири — 2» может стать одной из тем данных переговоров.

Ожидается, что примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. — по территории РФ. Поставлять по новому газопроводу планируется до 50 млрд куб. м топлива в год.

Как шли переговоры?

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Как отметил Миллер, решение о строительстве газопровода принималось еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири» и начались поставки российского газа в Китай. В 2023 году правительство РФ одобрило соглашение с КНР о поставках по «дальневосточному» маршруту. Однако переговоры по этому вопросу между Москвой и Пекином затянулись.

В мае 2024 года посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в беседе с РИА Новости сообщил, что стороны продолжают активно обсуждать детали проекта. По его словам, Пекин выступал за то, чтобы процесс добычи и переработки был интегрирован в единое целое.

«Цена на газ — не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод «Сила Сибири — 2». На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование.

Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества, — утверждал дипломат.

При этом газета Financial Times летом 2024-го писала, что Китай хотел покупать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке . Кроме этого, Пекин также обязался покупать лишь небольшую часть из запланированного годового объема в 50 млрд куб. м. Эксперты отмечали, что российский газ «стратегически» необходим Китаю как надежный источник поставок, не связанный с морскими маршрутами в случае конфликта вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море. Однако, чтобы сделка была выгодной, нужна очень низкая цена и гибкие обязательства. Такой подход, по данным издания, не устроил Москву .

В августе стало известно, что Монголия, через территорию которой должна идти часть газопровода, исключила «Силу Сибири — 2» из планов развития до 2028 года. В связи с этим китайская газета The South China Morning Post называла будущее проекта туманным. Главным камнем преткновения, как отмечало издание, оставался вопрос цены. Пекин рассчитывал покупать газ из нового трубопровода по $60 за тысячу кубометров, однако «Газпром» все еще отвергал такие условия.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м. Однако в начале 2025-го посол КНР Чжан Ханьхуэй усомнился в этом проекте. По его словам, в Казахстане есть только один «переполненный» газопровод, который качает газ в Китай из Туркменистана. Для поставок из России пришлось бы стоить еще один трубопровод.

«Это далековато. <…> Они изучают, но в целом это нереально. Я сказал российским партнерам, что это нереально», — отметил дипломат.

Он также добавил, что Москва и Пекин продолжают обсуждать строительство «Силы Сибири — 2». Один из проектов предполагал прокладку через Монголию, второй — нет.

Китай снова заинтересовался «Силой Сибири — 2». При чем тут Иран и Израиль? Конфликт между Ираном и Израилем побудил Китай пересмотреть приоритеты в энергетической политике... 25 июня 13:18

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию «Силы Сибири — 2». Новак сообщил, что проектирование и технико-экономическое обоснование уже готовы, предстояло согласовать только коммерческие условия.

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев в беседе с РИА Новости отмечал, что Пекин к такому шагу подтолкнули торговые войны президента США Дональда Трампа.