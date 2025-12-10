На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Правобережном рынке в Петербурге ликвидировали открытое горение

МЧС: открытое горение в здании рынка в Петербурге ликвидировано
true
true
true

В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на территории Правобережного рынка. Об этом сообщило городское управление МЧС России в Telegram-канале.

«Открытое горение в здании рынка ликвидировано», — говорится в сообщении.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки.

К ликвидации пожара привлекли 26 единиц техники и 96 человек личного состава. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. В результате пожара, по информации МЧС, пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на Правобережном рынке. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске загорелось здание колледжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами