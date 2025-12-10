На Правобережном рынке в Петербурге ликвидировали открытое горение

МЧС: открытое горение в здании рынка в Петербурге ликвидировано

В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на территории Правобережного рынка. Об этом сообщило городское управление МЧС России в Telegram-канале.

«Открытое горение в здании рынка ликвидировано», — говорится в сообщении.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки.

К ликвидации пожара привлекли 26 единиц техники и 96 человек личного состава. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. В результате пожара, по информации МЧС, пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на Правобережном рынке. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске загорелось здание колледжа.