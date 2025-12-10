На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что Рубио пытался настроить Трампа против Путина

Semafor: Рубио попытался настроить Трампа против Путина из-за плана по Украине
Kent Nishimura/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пытался настроить президента Дональда Трампа против президента России Владимира Путина. Об этом пишет портал Semafor, ссылаясь на источник в Белом доме.

Несмотря на желание рассорить лидеров, госсекретарь старался показать, что он все еще поддерживает план своего начальника по урегулированию украинского конфликта.

«Это был характерный для Рубио поступок, при этом необычный для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить направление его действий», — говорится в материале.

Источник издания также заявил о серьезной ошибке Рубио — он сказал нескольким сенаторам Конгресса, что план Трампа якобы основан на пожеланиях Москвы. Это привело к критике мирного плана, которая замедлила переговоры.

Несмотря на это, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший глава американской дипломатии.

Ранее на Западе назвали роль Рубио в эскалации между США и Венесуэлой.

