Овечкин признан самым популярным хоккеистом в НХЛ

Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ по версии Hockey Reference
Wendell Cruz/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии медиапортала Hockey Reference.

Медиапортал проанализировал страницы хоккеистов НХЛ на официальном сайте лиги по количеству посещений болельщиками. Россиянин занял первое место практически в каждом штате США и в большинстве провинций Канады.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

«Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет против «Каролины Харрикейнз» 12 декабря. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин кратко отреагировал на пропуск Олимпиады-2026.

Хоккей. НХЛ
