В Воронежской области сбили скоростную воздушную цель

Губернатор Гусев: в левобережной части Воронежа упала скоростная воздушная цель
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В левобережной части Воронежа упали обломки скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в результате падения обломков были повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. При этом в одном малозаселенном здании обрушилась лестничная клетка на одном этаже. Из дома эвакуировали 80 человек, для них организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, отметил губернатор.

По информации главы региона, в одном из административных зданий произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также на нескольких улицах наблюдаются перебои электроснабжения из-за повреждения линий электропередач. В нескольких многоквартирных домах в левобережной и в ряде зданий в правобережной части города возможны перебои теплоснабжения. Это связано с повреждением технологических элементов сетей, уточнил Гусев.

Ранее в Воронеже сообщили о взрывах.

