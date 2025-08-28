Украина затребовала на Западе 4,5 млн снарядов. Военная операция, день 1282-й

21:24

Президент США Дональд Трамп разочарован Зеленским и Европой, полагая, что их требования в конфликте с Россией нереалистичны, пишет американский журнал The Atlantic. В публикации отмечается, что, по мнению Трампа, для достижения мира Украине придется отказаться от части своих территорий.

«Он просто хочет, чтобы все это закончилось. И почти неважно, как именно», — сказал в комментарии для журнала высокопоставленный американский чиновник.