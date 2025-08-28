Украина затребовала на Западе 4,5 млн снарядов. Военная операция, день 1282-й

Пострадавший в приграничье Курской области оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Китай, заявив, что тот «позволяет России воевать», сообщает «Интерфакс-Украина».
«Хотя было много заявлений из Китая, что нельзя расширять войну, нужно прекратить огонь, но по-настоящему сильных шагов нет», — сказал Зеленский.
Президент США Дональд Трамп разочарован Зеленским и Европой, полагая, что их требования в конфликте с Россией нереалистичны, пишет американский журнал The Atlantic. В публикации отмечается, что, по мнению Трампа, для достижения мира Украине придется отказаться от части своих территорий.
«Он просто хочет, чтобы все это закончилось. И почти неважно, как именно», — сказал в комментарии для журнала высокопоставленный американский чиновник.
Трамп «недоволен, но не удивлен» последними обменами ударами Украины и РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Россия атаковала Киев, а Украина ударила по нефтеперерабатывающим заводам», – сказала она.
❗ В течение дня пять муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам беспилотников ВСУ и артобстрелам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранен один человек, повреждены дома, автомобили, соцобъекты и линии электропередачи.
Атаки пришлись на город Шебекино, село Муром, село Новая Таволжанка, село Никольское, город Новый Оскол, село Ясные Зори, село Таврово, село Красный Октябрь, село Соболевка, село Казинка, село Грузское, село Березовка, село Беленькое и поселок Борисовка.
Причастный к удару ВСУ по нефтепроводу «Дружба» командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди может приехать «отдохнуть» в Польшу. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
28 августа Венгрия закрыла Бровди въезд на свою территорию и во всю Шенгенскую зону. Польша может выдать ему национальную визу с правом въезда только на свою территорию.
Экипаж вертолета Ми-35м ударил по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ. Видео: Минобороны РФ.
❗Два украинских дрона уничтожены дежурными силами ПВО над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ полностью уничтожено домостроение и повреждена хозпостройка в Калининском районе города, сообщил мэр Иван Приходько. Пострадавших нет.
Венгрия потребовала от Украины прекратить попытки втягивания ее в военный конфликт с Россией.
«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в вашу войну!» - написал в соцсети Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Германия практически завершила создание военной железной дороги для переброски тяжелой техники и военнослужащих из балтийских портов через Польшу в западные регионы Украины, пишет Der Tagesspiegel. По данным издания, по дороге уже осуществляются регулярные поставки.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал передать Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае введения режима прекращения огня. Об этом гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал британскому телеканалу Sky News.
«Зеленский сказал мне, что ему необходимо 2,5 миллиона [снарядов], если у них будет прекращение огня, и 4,5 миллиона — в противном случае», — рассказал он изданию.
По его словам, в настоящий момент Запада производит около двух миллионов артиллерийских снарядов в год, но этого недостаточно.
Минобороны РФ показало кадры поражения российским безэкипажным катером украинского корабля «Симферополь».
Киев запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Темой заседания станет «поддержание мира и безопасности на Украине».
Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
❗ В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В обоих случая речь идет об атаках по автомобилям. Первый из них произошел в районе поселка Малиново Волоконовского района, второй — в Шебекинском округе на участке автодороги между селами Белянка и Сурково. Пострадавшие доставлены в больницу.
❗ В Курской области оператор ВГТРК получил ранения, подорвавшись на мине во время работы в приграничье, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Пострадавший доставлен в больницу.
В Горловке (ДНР) беспилотник ВСУ нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Калининском районе города, сообщил мэр Иван Приходько. Пострадавших нет.
После снятия запрета на выезд с Украины мужчин в возрасте 18–22 лет на всех КПП с Польшей наблюдаются огромные очереди из машин, сообщает «Страна.ua».
Выезд разрешили с сегодняшнего дня. До того из-за военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могли покидать Украину.
В Венгрию и Словакию возобновились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден ударом ВСУ в ночь на 18 августа, сообщает Reuters.
❗ В Запорожской области семь человек получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Пострадавшие доставлены в больницы.
❗ В Брянской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в деревне Шилинка Суземского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранена женщина, ее доставили в больницу.
Боевая работа расчетов БПЛА самолетного типа «Молния-2» российской группировки войск «Запад». Видео: Минобороны РФ.
Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал факт поражения корабля украинских ВМС ударом российского катера. По его словам, среди экипажа есть погибший и раненые.
Сегодня Минобороны России сообщало, что российские войска при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль «Симферополь».
Россия и Украина планируют до нового года обменяться посылками для военнопленных, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Правительство России одобрило предоставление статуса ветерана боевых действий лицам, заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года до сентября 2023 года. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
❗ Украина нанесла удар беспилотниками по жилому району в Энергодаре — городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщил мэр Максим Пухов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить ряд стран Евросоюза, которые считаются «прифронтовыми», то есть имеющими общую границу с Россией или находящиеся в непосредственной близости. Согласно заявлению, опубликованному на сайте ЕК, в период с 28 августа по 1 сентября она намерена побывать в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии.
Молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети, пишет издание «Страна.ua».
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал, что был поражен один из украинских военных кораблей.
Heute: cлова главы евродипломатии Каи Каллас, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам в России, абсурдны и могут привести к опасной эскалации, заявил депутат Европарламента от австрийской АПС Гаральд Вилимски.
Financial Times: США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В ходе ночных ударов по украинским военным целям якобы поврежден офис делегации Евросоюза в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди, ответственному за последние атаки на нефтепровод «Дружба».
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры в Анкаре с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым, детали встречи не раскрываются.
🔴 Минобороны: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области.
Взрыв прогремел в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV.
ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины, но Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины.
Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области.
Минобороны РФ: с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул.
🔴 Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации на 28 августа
■ На Сумском направлении группа «Север» атаковала подразделения нескольких бригад ВСУ в районах Голубовки, Павловки, Степного. Потери противника превысили 180 человек, уничтожены склады и техника. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ в Волчанске, Ивашках и Амбарном.
■ Группировка «Запад» улучшила позиции и нанесла потери до 235 военнослужащих, уничтожив объекты РЭБ и склады боеприпасов. «Южная» группировка освободила село Нелеповка в ДНР и нанесла удар по силам ВСУ в районе Северска и Константиновки, ликвидировав более 200 военных.
■ «Центр» занял новые рубежи в Донбассе и вывел из строя свыше 410 украинских военных, а также танк Leopard. «Восток» продолжил продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях, где противник потерял до 240 человек и американскую гаубицу М198.
■ Группировка «Днепр» нанесла поражение силам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери составили до 55 военных, бронеавтомобиль HMMWV и несколько артсистем. Минобороны уточнило, что были уничтожены восемь станций РЭБ и склад боеприпасов.
Украина возобновила использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак накануне вечером в Липецкой области.
РИА Новости: военный аэродром, предварительно, поражен на окраине Чернигова на севере Украины, под удар также попали склады боеприпасов и пункты дислокации подразделений ВСУ.
Одной из целей ночного удара по Киеву было предприятие UKRSPECSYSTEMS, где разрабатывали и собирали БПЛА PD-2 и Shar, пишет канал «Военкоры русской весны».
ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней.
Некоторые поезда на Украине идут с задержкой из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области, сообщает компания «Украинские железные дороги».
РИА Новости: большое количество военных ВСУ, в том числе иностранных, ликвидированы ударами в Киевской области.
ТАСС: подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в результате удара по командному пункту бригады в Великой Чернечине Сумской области.
AgoraVox: президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине.
Объекты энергетики повреждены после взрывов в Винницкой области на Украине, 60 тысяч абонентов остались без света, сообщила первый замглавы областной военной администрации Наталья Заболотная.
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выезжать с Украины сразу в первый день, как разрешение на пересечение границы вступило в силу, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать 89 человек.
🔴 Минобороны: над РФ за ночь сбиты 102 украинских БПЛА
■ 22 дрона — над акваторией Черного моря;
■ по 21 — в Ростовской и Самарской областях;
■ 18 — в Краснодарском крае;
■ 11 — над Крымом;
■ по три — в Воронежской и Саратовской областях;
■ два — в Волгоградской области;
■ один — над акваторией Азовского моря.