Удары по «Дружбе»: Венгрия объявила о санкциях, на Украине предложили засунуть их в задницу

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа уже возобновилась. Тем временем Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу».

Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, поскольку представляет собой важный объект энергетической безопасности Евросоюза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ева Гринчирова на брифинге, пишут «Известия».

«Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Энергетическая безопасность [ЕС после ударов ВСУ] не пострадала, но тем не менее

энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод «Дружба» не является исключением из этого правила», — сказала она.

Стратегический запас нефти в странах ЕС, предназначенный для автономного потребления в течение 90 дней, использовать не пришлось, уточнила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.

ЕК «пристально мониторит» ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», находится в контакте с Украиной, Словакией и Венгрией, подчеркнула она. Хрцинова призвала все стороны конфликта «обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.

Будапешт 13, 18 и 22 августа обвинил Киев в ударах по российской территории, направленных на разрушение южной ветки «Дружбы». Атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок российской нефти более чем на пять дней. По информации Reuters, прокачка сырья по магистрали уже возобновилась.

Санкции против «Мадьяра»

Тем временем Будапешт запретил въезд на территорию Венгрии и в Шенгенскую зону (включает 29 стран Европы) командиру украинского подразделения, которого считает ответственным за удар по «Дружбе».

«Это была атака на суверенитет Венгрии, которая поставила под удар нашу энергетическую безопасность и почти что вынудила нас использовать стратегические резервы», — заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети Х.

Имя украинского командира он не назвал. Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ обвинил Сийярто в «бесстыдстве» и «моральном разложении» , поскольку венгерский политик опубликовал пост после ночной атаки российских войск на Киев. По его мнению, Будапешт «находится на неправильной стороне истории».

Позже национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии официально назвало имя украинского военного, против которого введены санкции, — это

50-летний командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр», этнический венгр из Закарпатья.

Бровди уже отреагировал на рестрикции. В своем Telegram-канале он заявил, что

Сийярто может «засунуть в задницу» введенные Венгрией санкции.

«А по поводу ограничений Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть, — у вас странное чувство юмора», — добавил украинский военнослужащий.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что решение Будапешта «может вызывать только возмущение». Он поручил украинским дипломатам выяснить все факты и «реагировать соответственно», а также обвинил Венгрию в попытке «дискриминировать представителей венгерской общины на Украине» .

Усмешка Зеленского

После удара по «Дружбе» 22 августа Будапешт и Братислава направили в ЕК письма с требованием повлиять на Украину, чтобы она прекратила атаки по стратегической магистрали.

«Мы получили письма из Словакии и Венгрии по этому поводу и ответим на них», — сказала официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

На последнюю атаку по нефтепроводу отреагировал и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что «очень зол» и ему «неприятно это слышать».

Зеленский прокомментировал атаки по нефтепроводу спустя два дня. Он с усмешкой заявил, что «всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии» (Будапешт открыто выступает против членства Киева в ЕС).

Слова Зеленского прокомментировали официальные лица Венгрии. Премьер-министр Орбан подчеркнул, что заявление украинского лидера «не останется без последствий», а «шантаж, взрывы и угрозы» не помогут Украине продвинуться на пути в ЕС. Сийярто также призвал Зеленского прекратить угрозы и не ставить под удар энергетическую безопасность страны.