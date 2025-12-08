На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создателей фильма с Вдовиченковым оштрафовали на 2,5 млн руб. за кражу сценария

Российский суд оштрафовал создателей фильма «Антиквариат» за кражу сценария
Shutterstock

Суд в Москве оштрафовал на 2,5 млн рублей грузинскую кинокомпанию «Синетек» за кражу сценария «Антиквариат» о депортации грузин из России авторства Олега Негина и Русудан Глурджидзе и производство одноименного фильма. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile со ссылкой на решение суда.

«Арбитражный суд Москвы запретил грузинской кинокомпании «Синетек» использовать сценарий «Антиквариат», по которому его соавтор Русудан Глурджидзе сняла одноименный художественный фильм. Иск поступил от правообладателя сценария ООО «Вива Фильмз». Как говорится в решении суда, в 2020 году ООО «Вива Фильмз» (Россия), ООО «Синетек» (Грузия) и ООО «Авантура» (Хорватия) договорились о совместном производстве кинокартины. Однако грузинская сторона «в нарушение условий указанного договора, самостоятельно, без участия и согласия сопродюсеров, отсняла фильм по сценарию «Антиквариат», принадлежащему истцу» и объявила себя его единственным автором и правообладателем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Синетек» подал драму на Каннский фестиваль в программу «Двухнедельник режиссеров» (после обращения сопродюсера фильм был снят с шорт-листа), а также направил его на Берлинский международный фестиваль (его организаторы просьбы снять фильм с номинации проигнорировали). В 2024 году стало известно, что фильм должен выйти в широкий прокат.

Согласно документу, суд принял решение запретить «Синетеку» использовать сценарий «Антиквариат», а также обязал компанию выплатить «ВИВА ФИЛЬМЗ» 2,5 млн рублей компенсации и 30 тысяч рублей в возмещение расходов по госпошлине.

«Требование ООО «Вива Фильмз» прекратить несанкционированное использование сценария и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на произведение грузинская кинокомпания оставила без ответа. Суд встал на сторону российских продюсеров, хотя и снизил размер запрашиваемой компенсации вдвое — с 5 млн до 2,5 млн рублей», — уточняет Rusprofile.

Фильм «Антиквариат» режиссера Русудан Глурджидзе был произведен в 2024 году. Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков, Сергей Дрейден и Саломе Демурия.

Ранее Охлобыстин рассказал об отношении к фильмам, снятым по его сценариям.

