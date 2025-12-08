На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Удар по центрам принятия решений в Праге»: в Госдуме ответили президенту Чехии

Депутат Журавлев: если Чехия собьет истребитель РФ, Москва ответит ударом по Праге
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии, угрожая сбивать российские самолеты и БПЛА, должен быть готов к ответному удару по центрам принятия решений в Праге. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Ну, пусть попробуют сбить российские истребители, которые, я вас уверяю, летают только там, где им позволено международными нормами. Если Петр Павел лично отдаст такой приказ, то, думаю, должен быть готов к ответному российскому удару по центрам принятия решений в Праге. Слишком много среди европейских политиков развелось болтунов, которые не отвечают за свои слова. Даже по сообщениям западной прессы видно, что большая часть беспилотников, которым приписывают российское происхождение, запускается ради веселья и хайпа самими же гражданами ЕС. Их ловят, дают минимальные наказания, дела спускают на тормозах — выгодно ведь создавать вокруг этих инцидентов антироссийскую истерию», — сказал Журавлев.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию The Sunday Times, что страны НАТО, возможно, будут вынуждены отвечать на «нарушения воздушного пространства» якобы российскими беспилотниками. И если эти нарушения продолжатся, «наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», сказал глава республики.

Ранее в одной стране Европы перестали верить новостям о «российских дронах».

