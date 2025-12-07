В России сократят список «неженских» профессий. Почему от него не откажутся совсем?

В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий. Последний раз это делали в 2021 году: тогда в Госдуме предлагали совсем ликвидировать перечень, но вместо этого Минтруд урезал его больше чем в четыре раза, оставив лишь 100 пунктов. После этого женщины получили право снова быть капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и т.д. По данным ТАСС, в этот раз изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.

В 2027 году в России планируют сократить список «неженских» профессий. Об этом со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту по реализации национальной модели ведения бизнеса сообщает ТАСС.

По данным агентства, изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.

Список профессий, который должны исключить, должны подготовить до марта. Для этого будет проведен также аудит условий труда на рабочих местах, в том числе в части рисков для работников. Сократить же перечь необходимо к декабрю следующего года .

Последний раз список «неженских» профессий сокращали в 2021 году. Тогда депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагала совсем ликвидировать перечень, назвав его дискриминирующим. Однако российские власти отказались от такого шага. Вместо этого Минтруд сократил перечень больше чем в четыре раза: из 450 профессий в списке остались лишь 100.

Почему от списка не откажутся?

Отказаться от списка предлагали и другие депутаты Госдумы. В 2022 году с такой инициативой выступила партия «Новые люди». Заместитель руководителя фракции в Госдуме Сардана Авксентьева называла список морально устаревшим и нарушающим конституционные права граждан. Однако перечень действует до сих.

Как объяснил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, список запрещенных для женщин профессий необходим для защиты их здоровья, в том числе репродуктивного.

«Это абсолютно оправданное было решение, оправданный список. <…> Полностью его ликвидировать ради того, чтобы ликвидировать, я считаю, это неправильно. У нас есть отдельное регулирование в Трудовом кодексе для несовершеннолетних, для людей с инвалидностью, для беременных, и все это сделано именно для того, чтобы защитить, поддержать здоровье, не допустить появления каких-либо профзаболеваний или травматизма и так далее», — уточнил депутат.

При этом Нилов добавил, что перечень необходимо пересматривать, так как со временем появляются новые технологии и меняется нагрузка. Соответственно, какие-то профессии из списка исчезают.

«Я «за», только если естественным путем список этот исчезнет через появление новых технологий и подходов», — отметил парламентарий.

Перечень будет меняться

С Ниловым согласилась его коллега, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что список запрещенных профессий не носит дискриминационный характер.

«В список запрещенных для женщины профессий входит в том числе обрабатывающая, горнодобывающая промышленность, то есть те действительно вредные и опасные производства, которые наносят непоправимый ущерб здоровью женщины. И это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение», — пояснила парламентарий.

При этом Бессараб напомнила, что список постоянно меняется и будет продолжать меняться при снижении факторов вредности и опасности.

«Конечно, женщины смогут занимать те или иные должности и постигать те или иные профессии. У нас в экипажах летных судов до недавнего времени капитанами были только мужчины. Сегодня, с учетом того, что изменилась технология управления воздушным, водным в том числе, судном, женщины смогли стать капитанами воздушных, водных судов, машинистами электропоездов», — подчеркнула депутат.