Стоимость меди достигла исторического максимума

Bloomberg: стоимость меди достигла рекордных $11 771 на фоне новостей из Китая
Виктор Чернов/РИА «Новости»

Стоимость меди достигла исторического максимума на фоне заявлений правительства Китая об укреплении внутреннего спроса в качестве ключевого экономического приоритета на 2026 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, стоимость цветного металла выросла на 1,3%, достигнув рекордных $11 771. Агентство отметило, что рост цены произошел на фоне заявления властей КНР, согласно которому Пекин планирует придерживаться «более проактивного» подхода к налогово-бюджетной политике, сохранив «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику.

«Медь выиграет от мер поддержки, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительной мощности. Динамика роста остается весьма оптимистичной», — сказал аналитик китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.

В августе акции китайских компаний, занятых добычей редкоземельных металлов, испытали значительный скачок роста. По информации Bloomberg, причиной тому стало ужесточение государственного регулирования в данной отрасли, которое, как ожидалось, благоприятно отразится на позициях крупных участников рынка.

Ранее в ядерном реакторе впервые получили вид меди, не встречающийся в природе.

