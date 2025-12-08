На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили 67 БПЛА. Военная операция, день 1384-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1384-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 67 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. США намерены потратить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году, еще столько же — в 2027-м. Владимир Зеленский не прочитал проект мирного урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:03

❗️Владимир Зеленский может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала, пишет The National Interest.

«В Киеве и за его пределами распространился странный слух: украинский лидер вскоре может сбежать в Израиль — возможно, с чемоданом (или несколькими) богатств, нажитых во время войны», — говорится в публикации.

10:00

🔴Отключения света на Украине будут продолжаться всю зиму и в лучшем случае прекратятся в начале апреля, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу Совета ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

9:54

Аэропорт Самары вернулся к штатной работе, сообщила Росавиация.

9:52

Экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддерживает огнем штурмовые группы на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

9:37

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.

9:31

После взятия под контроль населенного пункта Ровное вокруг Красноармейска (Покровска) расширяется буферная зона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

9:15

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

9:11

🔴В Запорожской области в результате атаки БПЛА обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов», — отметил он в своем Telegram-канале.

8:53

Германия, Франция и Италия должны внести самый крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет Politico.

«Эта помощь, которая была бы пропорциональна разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — отмечается в публикации.

8:43

Росавиация: аэропорт Пулково возобновил штатную работу.

8:40

В Ленинградской области отменили воздушную опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

8:27

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».

8:20

В аэропорту Пулково ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:15

В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП, были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток», — отметил он в Telegram-канале.

8:11

❗️Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет заседание по Украине по запросу стран Запада, пишет РИА Новости.

8:06

Расчет САУ «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:04

В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — отметил он в Telegram-канале.

8:03

США намерены потратить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году, еще столько же — в 2027-м, говорится в опубликованном проекте бюджета Пентагона. Голосования по нему в конгрессе начнутся на этой неделе.

8:02

Владимир Зеленский не прочитал проект мирного урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.

«Зеленский еще не прочитал предложение <…> Его команда в восторге от этого, но он — нет. <…> Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал», — сказал глава Белого дома.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 67 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской, Ленинградской, Тульской и Московской — по два, над Калужской, Орловской и Смоленской — по одному.

8:00

Сегодня 1384-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Стало известно о роли премьера Украины в «свержении» Ермака
«Причина болезни Альцгеймера найдена». Интервью с академиком Рогаевым
Академик Рогаев: теперь мы точно знаем причину появления болезни Альцгеймера
Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на мирных жителей
39-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике
Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска
СМИ: в ВСУ набрали добровольцев-сатанистов
Авербух предрек победу фигуристу Малинину на Олимпиаде 2026 года
Новости и материалы
В США заговорили о побеге Зеленского в Израиль
В Ростовской области задержали агента Киева
«Автодор» переведет в платный режим два новых участка М-12
Названы востребованные профессии в 2026 году
На Солнце случилась вспышка высочайшего класса
Москве на Новый год предсказали снег
Боец UFC Чимаев поздравил Петра Яна с возвращением чемпионского титула
Двое мужчин изнасиловали школьницу и сняли все на видео с целью шантажа
В Липецкой области беженцев из зоны СВО выселяют из ПВР
В московском метро человек упал на пути
Овечкин поднялся на девятое место в НХЛ по количеству побед
В США подсказали Трампу, как реализовать мирный план по Украине
Аэропорт Волгограда приостановил работу
В Запорожской области тысячи жителей остались без света после ударов украинских БПЛА
Россиянам рассказали, какие выплаты резко вырастут с 2026 года
В аэропорту Самары введены временные ограничения
Российский офицер рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр
Россиянку будут судить за оскорбление и нападение на полицейского
Все новости
Долина в иске к Лурье обвинила ее в неосмотрительности
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Теперь вы знаете
Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о запрете российских энергоресурсов
ХАМАС заявил о готовности «заморозить» свой арсенал
Совбез ООН снова обсудит Украину по инициативе Запада
День клоуна и робот-собака Илон Маск: 13 ярких кадров недели
8 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 8 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В России сократят список «неженских» профессий. Почему от него не откажутся совсем?
ТАСС: правительство РФ планирует сократить список неженских профессий в 2027 году
Военные попытались захватить власть в Бенине. Мятежников задержали, их лидер сбежал
В Бенине арестовали 13 человек за попытку госпереворота
«Мы сделали шаг вперед»: в России оценили ход переговоров с США по Украине
Песков: новая стратегия США может стать залогом конструктивной работы по Украине
Джон, Пол и Йоко. Почему распалась группа The Beatles — и кто в этом виноват?
8 декабря исполняется 45 лет со дня убийства Джона Леннона
«Даже не извинилась»: Долину обвинили в лукавстве после сделки с квартирой
Лурье ждет, что суд признает сделку с квартирой Долиной законной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами