Над регионами России сбили 67 БПЛА. Военная операция, день 1384-й

8:02

Владимир Зеленский не прочитал проект мирного урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.

«Зеленский еще не прочитал предложение <…> Его команда в восторге от этого, но он — нет. <…> Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал», — сказал глава Белого дома.