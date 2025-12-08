Над регионами России сбили 67 БПЛА. Военная операция, день 1384-й

❗️Владимир Зеленский может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала, пишет The National Interest.
«В Киеве и за его пределами распространился странный слух: украинский лидер вскоре может сбежать в Израиль — возможно, с чемоданом (или несколькими) богатств, нажитых во время войны», — говорится в публикации.
🔴Отключения света на Украине будут продолжаться всю зиму и в лучшем случае прекратятся в начале апреля, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу Совета ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.
Экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддерживает огнем штурмовые группы на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
После взятия под контроль населенного пункта Ровное вокруг Красноармейска (Покровска) расширяется буферная зона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
🔴В Запорожской области в результате атаки БПЛА обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов», — отметил он в своем Telegram-канале.
Германия, Франция и Италия должны внести самый крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет Politico.
«Эта помощь, которая была бы пропорциональна разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — отмечается в публикации.
В Ленинградской области отменили воздушную опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».
В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП, были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток», — отметил он в Telegram-канале.
❗️Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет заседание по Украине по запросу стран Запада, пишет РИА Новости.
Расчет САУ «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.
В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — отметил он в Telegram-канале.
⚡США намерены потратить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году, еще столько же — в 2027-м, говорится в опубликованном проекте бюджета Пентагона. Голосования по нему в конгрессе начнутся на этой неделе.
Владимир Зеленский не прочитал проект мирного урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.
«Зеленский еще не прочитал предложение <…> Его команда в восторге от этого, но он — нет. <…> Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал», — сказал глава Белого дома.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 67 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской, Ленинградской, Тульской и Московской — по два, над Калужской, Орловской и Смоленской — по одному.