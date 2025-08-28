«Криворукая ПВО посбивала дроны на дома»: что известно о массированной атаке на Киев

В ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.
Украинские СМИ пишут, что основной удар пришелся на Киев.
Что поразили ВС РФ?
ВС РФ поразили ряд промышленных объектов в Киевской области Украины, в том числе АО «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш» и «Укрспецсистемз», сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. По его словам, они задействованы в цепочках военно-промышленного комплекса страны.
Канал «Военкоры русской весны» уточняет, что предприятие «Укрспецсистемз» разрабатывало и собирало беспилотники, «которые использовались ВСУ для атак на мирные города».
«К сожалению, киевская ПВО отработала в стандартном режиме — т.е. по жилой многоэтажке», — написал Котенок.
ВС РФ также поразили аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области, Староконстантинов в Хмельницкой области и Коломыя в Ивано-Франковской области, выяснил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Также огневое поражение было нанесено и по нескольким ж/д-узлам, используемым в интересах ВСУ. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Запорожской, Винницкой и Полтавской областях», — уточнил Поддубный.
Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале отметил, что ночью под ударом оказалась почти вся Украина. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по подземному хранилищу западных боеприпасов в Коломые.
«В Винницкой области под раздачу попали объекты энергетики, входящие в цепочку ВПК. Обесточены 29 населенных пунктов. А также в Казатине ударили по промышленным предприятиям, задействованным в обеспечении железнодорожного транспорта. Уничтожены в том числе поезда, используемые в переброске личного состава», — написал Коц.
По словам военкора, ВС РФ также поразили аэродром Озерное в Житомирской области.
«В Киеве, где криворукая ПВО в очередной раз посбивала дроны на жилые дома, атакованы предприятия ВПК. Досталось заводу «Артем», «Киевскому радиозаводу», «Спецоборонмаш», заводу «Славутич», НИИ «Материалообработка взрывом» и ООО «Укрспецсистемз», — заключил Коц.
Председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсетях обвинил ВС РФ в нанесении «преднамеренного удара» по киевскому зданию миссии ЕС, об этом также заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям, а также объектам ВПК и энергетики.
С переговорами не связано
Удары российских военных по территории Украины — это часть военной стратегии РФ, которая не связана с переговорами, сказал «Газете.Ru» директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов.
«Не стоит связывать военную стратегию с политическими решениями. Такая концепция ведения военных действий была разработана Москвой достаточно давно и успешно применяется. Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — сказал он.
По словам эксперта, стратегические подходы российской армии менялись в ходе СВО. Сейчас она разработала идеальный вариант, когда успешное продвижение сухопутных войск поддерживается воздушными атаками БПЛА по тылу противника.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что стороны не достигали никаких договоренностей по воздушному перемирию, передал ТАСС.