«Криворукая ПВО посбивала дроны на дома»: что известно о массированной атаке на Киев

Фон дер Ляйен заявила о повреждении здания дипмиссии ЕС в Киеве после ночных ударов

Российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты ВПК, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские регионы. В Европе обвинили ВС РФ в повреждении здания миссии ЕС, Москва эту информацию не подтверждала. По заявлениям военкоров, украинская ПВО при отражении атаки «посбивала дроны на дома».

В ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» , и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

Украинские СМИ пишут, что основной удар пришелся на Киев.

Что поразили ВС РФ?

ВС РФ поразили ряд промышленных объектов в Киевской области Украины, в том числе АО «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш» и «Укрспецсистемз», сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. По его словам, они задействованы в цепочках военно-промышленного комплекса страны.

Канал «Военкоры русской весны» уточняет, что предприятие «Укрспецсистемз» разрабатывало и собирало беспилотники, «которые использовались ВСУ для атак на мирные города».

«К сожалению, киевская ПВО отработала в стандартном режиме — т.е. по жилой многоэтажке», — написал Котенок.

ВС РФ также поразили аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области, Староконстантинов в Хмельницкой области и Коломыя в Ивано-Франковской области, выяснил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Также огневое поражение было нанесено и по нескольким ж/д-узлам, используемым в интересах ВСУ. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Запорожской, Винницкой и Полтавской областях», — уточнил Поддубный.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале отметил, что ночью под ударом оказалась почти вся Украина. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по подземному хранилищу западных боеприпасов в Коломые.

«В Винницкой области под раздачу попали объекты энергетики, входящие в цепочку ВПК. Обесточены 29 населенных пунктов. А также в Казатине ударили по промышленным предприятиям, задействованным в обеспечении железнодорожного транспорта. Уничтожены в том числе поезда, используемые в переброске личного состава», — написал Коц.

По словам военкора, ВС РФ также поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

«В Киеве, где криворукая ПВО в очередной раз посбивала дроны на жилые дома, атакованы предприятия ВПК. Досталось заводу «Артем», «Киевскому радиозаводу», «Спецоборонмаш», заводу «Славутич», НИИ «Материалообработка взрывом» и ООО «Укрспецсистемз», — заключил Коц.

Председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсетях обвинил ВС РФ в нанесении «преднамеренного удара» по киевскому зданию миссии ЕС, об этом также заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям, а также объектам ВПК и энергетики.

С переговорами не связано

Удары российских военных по территории Украины — это часть военной стратегии РФ, которая не связана с переговорами, сказал «Газете.Ru» директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов.

«Не стоит связывать военную стратегию с политическими решениями. Такая концепция ведения военных действий была разработана Москвой достаточно давно и успешно применяется. Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — сказал он.

По словам эксперта, стратегические подходы российской армии менялись в ходе СВО. Сейчас она разработала идеальный вариант, когда успешное продвижение сухопутных войск поддерживается воздушными атаками БПЛА по тылу противника.