Татьяна Буланова ездит на троллейбусе вместо машины

Певица Буланова призналась, что пользуется общественным транспортом
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что ездит на троллейбусе вместо личного автомобиля. Об этом сообщает «Фонтанка».

Кроме того, говорит Буланова, она пользуется автобусами и такси.

«У меня есть карта петербуржца! Я совершенно нормальный человек, в уггах и в спортивном костюме», — заявила она.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что сыну Татьяны Булановой не стоило брать фамилию в качестве творческого псевдонима. По его мнению, за счет фамилии известного родственника не получится раскрутиться, на концерты сына Булановой не пойдут зрители, если им не понравится музыка.

Ранее уволившиеся танцоры Булановой повторили завирусившиеся движения на новой работе.

