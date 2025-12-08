На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе призвали предотвратить вмешательство во внутренние дела

Кошта заявил, что ЕС должен не допустить вмешательства в свои внутренние дела
Johanna Geron/Reuters

Страны — члены Европейского союза (ЕС) должны предотвратить вмешательство в свои внутренние дела извне. Такое заявление сделал глава Европейского совета Антониу Кошта, пишет «Интерфакс».

Он прокомментировал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой содержится критика в адрес Европы. По словам Кошты, Вашингтон не может решать за граждан европейских государств, что хорошего и плохого есть в ЕС.

«Чего мы не можем допустить, так это угрозы вмешательства в европейскую политику», — подчеркнул он.

В то же время глава Европейского совета обратил внимание, что США и ЕС по-прежнему «уважают суверенитет друг друга». Вашингтон остается важным союзником и экономическим партнером регионального содружества, добавил Кошта.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе в качестве приоритетных интересов страны указаны скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с РФ. При этом в тексте говорится, что Вашингтон хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в США пообещали противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в ЕС.

Ранее Медведев заявил, что США продолжают «дрессировать обезумевший Европейский союз».

