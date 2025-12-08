Названо эффективное природное средство для улучшения потенции

Прием капсул с шафраном дважды в день на протяжении четырех недель может улучшать эректильную функцию у мужчин. К такому выводу пришли иранские исследователи. Эксперимент показал, что на фоне приема добавки улучшились не только показатели эрекции, но и большинство других параметров сексуальной функции — за исключением оргазма. Работа опубликована в журнале Herbal Medicines Journal (HMJ).

Шафран — одна из самых дорогих специй в мире, получаемая из рылец цветка Crocus sativus. Его компоненты — кроцин, кроцетин, сафранал и пикрокроцин — уже не раз становились объектом изучения благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Отдельные работы также указывали на возможную эффективность специи при тревоге, нарушениях сна и снижении аппетита.

Авторы исследования — группа под руководством Мохаммада-Рафи Базарафшана — решили проверить, может ли шафран улучшать состояние при эректильной дисфункции.

Биологически активные вещества растения воздействуют на нейромедиаторы центральной нервной системы, улучшают кровоток в области гениталий, а также стимулируют выработку гонадотропин-рилизинг-гормона, что повышает либидо.

В исследовании участвовали 24 мужчины старше 18 лет с легкой и умеренной степенью эректильной дисфункции. Средний возраст добровольцев составлял около 36 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: первая принимала капсулы с 15 мг шафрана дважды в день, вторая не получала никакого лечения. До и после эксперимента мужчины заполняли стандартный опросник сексуальной функции.

Через четыре недели все показатели эректильной функции в группе шафрана улучшились. Значимое улучшение отмечалось также в сексуальном желании и удовлетворенности половым актом. В сравнении с контрольной группой статистически значимыми оказались все изменения, кроме оргазмической функции.

«Результаты показали, что шафран способен влиять на все компоненты эректильной дисфункции. Учитывая безопасность этой фитодобавки, её можно рассматривать как средство для восстановления сексуальной активности», — заключили авторы работы.

