В РСПП назвали возможную дату встречи Путина с крупным российским бизнесом

Президент РФ Владимир Путин может провести традиционную встречу с представителями крупного российского бизнеса 24 декабря. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Журналисты поинтересовались у него, насколько вероятно, что итоговая в 2025 году встреча главы государства с руководителями крупнейших российских компаний и банков состоится 24 декабря.

«Я тоже слышал про эту дату», — сказал Шохин.

Он обратил внимание, что на 25 декабря запланировано заседание Государственного совета РФ. На следующий день могут состояться другие важные мероприятия, включая «елку у кого-нибудь».

«Наверное, у бизнеса разбег какой-то должен быть. Поэтому 24 декабря — это хорошая дата», — добавил глава РСПП.

2 декабря Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». В ходе мероприятия он заявил, что в РФ необходимо создать единую систему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВТБ с участием министерства экономического развития. По словам президента, в случае с иностранными инвестициями может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект и какие для этого использовать федеральные меры поддержки.

Ранее Путин рассказал о существующем в РФ консенсусе в проведении экономической политики.