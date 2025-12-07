Военные попытались захватить власть в Бенине. Мятежников задержали, их лидер сбежал

В Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию президента страны Патриса Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании, заявив в эфире о создании военного комитета по восстановлению и отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать.

Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

По данным издания, утром 7 декабря представители армии попытались штурмом взять резиденцию президента Бенина Патриса Талона в столице страны Порто-Ново, однако им дали отпор. После это мятежники захватили здание национальной телекомпании SRTB, взяв ее работников в заложники. Из студии они вышли в эфир и сообщили об отстранении от власти президента, создании военного комитета по восстановлению, приостановлении действия конституции и роспуске всех институтов и политических партий, а также закрытии границ Бенина.

«Армия торжественно обязуется дать народу Бенина надежду на поистине новую эру, где торжествуют братство, справедливость и труд», — говорилось в сообщении мятежников.

Попытка госпереворота была предпринята на фоне подготовки страны к президентским выборам. Они должны состояться в апреле 2026 года. Конституционный суд Бенина уже утвердил двух кандидатов: государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи, которого выдвинула правящая коалиция, и бывшего министра культуры Поля Ункпе. Нынешний президент баллотироваться на новый срок не может, так как он уже дважды побеждал в выборах и, согласно конституции, не может быть переизбран на третий срок.

При этом в ноябре правительство страны утвердило новую конституцию, где президентский срок был увеличен с пяти до семи лет. Критики назвали реформу захватом власти со стороны правящей коалицией.

Кто пытался захватить власть?

Попытка госпереворота провалилась — республиканская гвардия Бенина взяла под контроль офис национального телевидения и задержала мятежников.

«Путчисты нейтрализованы, ситуация нормализуется, национальное телевидение возобновило обычную работу», — сообщил ТАСС журналист местного новостного сайта beninwebtv.bj Эдуард Джогбену.

РИА Новости со ссылкой на AFP также уточнило, что президент Бенина находится в безопасности.

Как рассказал министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари, госпереворот попыталась организовать небольшая группа военных с целью дестабилизации государства и его институтов.

По данным Jeune Afrique, были задержаны 13 мятежников: 12 членов спецназа и один бывший военнослужащий, захватившие здание национальной телекомпании. Предполагается, что ими руководил командир группы специального назначения подполковник Паскаль Тигри, который объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Тигри, как и нескольким его соратникам, удалось сбежать.

Бенинцы отнеслись негативно

Русскоязычная жительница Бенина Альмира в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что сами бенинцы не особо ощутили попытку госпереворота, но отнеслись к ней негативно.

«Если жители не находятся в центре города, то все спокойно. Единственное, поскольку причастные разыскиваются, действительно, лучше оставаться дома, чтобы не оказаться в центре возможной перестрелки. Конечно, ощущение негативное, потому что у всех планы на воскресенье испорчены. Так же, как в нашей семье — вынуждены сидеть дома. В социальных сетях бенинцы высказывают негативное отношение к этой попытке переворота. Бенинцы очень гордятся своей политической стабильностью, безопасностью и демократией. И сознавать, что кто-то пытался посягнуть на эти ценности только потому, что есть небольшие проблемы, вызывает негодование у населения. Которое так и говорит: «нам не нужно все это», — заявила женщина.