Врач рассказал, как сделать новогодние блюда полезнее

Грецкие орехи могут существенно укреплять здоровье и помогать контролировать вес, если включать их в ежедневное питание, в том числе и в праздничные блюда. Об этом рассказал диетолог Дюрваль Рибас Фильо (Федеральный университет Сан-Паулу, Бразилия). Слова эксперта приводит издание Terra.

По словам специалиста, грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатку, антиоксиданты и важные минералы. Эти компоненты способствуют снижению уровня вредного холестерина, повышению чувствительности к инсулину и улучшению работы мозга. Кроме того, регулярное употребление орехов усиливает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

«Грецкие орехи хорошо сочетаются с салатами, рисом, пастой и другими блюдами. Они не только придают пище приятный вкус, но и оказывают комплексное положительное воздействие на организм», — отметил Фильо.

Он добавил, что орехи благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуют снижению воспаления и поддерживают общий метаболизм. Диетолог подчеркнул, что даже небольшая порция орехов в день способна улучшить обмен веществ и помочь организму справляться с ежедневным стрессом. Также орехи могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции, поддерживая концентрацию и память.

Включение грецких орехов в рацион особенно полезно в праздничные дни, когда питание может быть более калорийным. По словам Фильо, орехи помогают сбалансировать блюда по питательным веществам без лишней нагрузки на организм.

Ранее врач ученые выяснили, что перекусы орехами снижают тягу к сладкому.