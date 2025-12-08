В Москве заметили необычных для региона птиц, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Среди неожиданных гостей есть как нетипичные для этих мест пернатые, так и те, которые находятся под угрозой исчезновения. Больше всего их зафиксировали в Троицком и Новомосковском административных округах и прилегающих к ним районах», — говорится в сообщении.

Так, в ТиНАО заметили чайку-моевку, которая обитает в холодных арктических и субарктических водах. Кроме того, в округе впервые зафиксировали черноголовую (болотную) гаичку, встречавшуюся раньше в западных и северо-западных районах Москвы. Также в столице заметили чайку делавэрскую, обитающую в Северной Америке, вдоль реки Делавэр.

Еще одним необычным для Москвы пернатым оказалась морянка. Эта утка обычно зимует в прибрежных водах Балтийского и Северного морей. Помимо этого, в районе Строгино заметили чернозобую гагару, которая традиционно населяет труднодоступные районы Кольского полуострова, карельские озера и архипелаги Белого моря.

Ранее в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео.