На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве заметили необычных для региона птиц

В Москве заметили редких для региона чаек-моевок, болотных гаичек и морянок
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве заметили необычных для региона птиц, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Среди неожиданных гостей есть как нетипичные для этих мест пернатые, так и те, которые находятся под угрозой исчезновения. Больше всего их зафиксировали в Троицком и Новомосковском административных округах и прилегающих к ним районах», — говорится в сообщении.

Так, в ТиНАО заметили чайку-моевку, которая обитает в холодных арктических и субарктических водах. Кроме того, в округе впервые зафиксировали черноголовую (болотную) гаичку, встречавшуюся раньше в западных и северо-западных районах Москвы. Также в столице заметили чайку делавэрскую, обитающую в Северной Америке, вдоль реки Делавэр.

Еще одним необычным для Москвы пернатым оказалась морянка. Эта утка обычно зимует в прибрежных водах Балтийского и Северного морей. Помимо этого, в районе Строгино заметили чернозобую гагару, которая традиционно населяет труднодоступные районы Кольского полуострова, карельские озера и архипелаги Белого моря.

Ранее в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами