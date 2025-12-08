На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Следы крови вели в его квартиру»: соседи — о жестоком убийстве матери с сыном в Котельниках

Житель Котельников рассказал, что убийцу женщины с сыном нашли по следам крови
Жителя Котельников заподозрили в убийстве соседки и ее маленького сына из-за шума — он забил их молотком. Как рассказал «Газете.Ru» житель дома, к двери квартиры убийцы вели кровавые следы.

«С Евгением пересекался один раз. Мне нужен был пистолет для герметика, он мне его сам занес. С виду обычный мужчина, ничего особенного. Когда я узнал, что его подозревают в убийстве, был шокирован. В субботу в чате подъезда спросили, что случилось. Оттуда и узнали, что убили женщину с ребенком. Женщине 34 года, ее сыну почти семь. Говорят, он нанес 20 ударов молотком Алине и три удара ее сыну. Следов взлома двери не было, скорее всего, она открыла ему сама. Подозреваемого нашли по следам крови, они вели в его квартиру. Еще в крови были придверный коврик, тазик и кроссовки. Выявили с помощью ультрафиолета вроде», — сказал он.

Дмитрий отметил, что жертва не раз жаловалась на соседа, который угрожал ей записками и стучал по батареям.

«Убитая женщина неоднократно в чате жаловалась на соседа снизу, называла его неадекватным, писала, что по батареям стучит днем и ночью. Как-то написала, что он включал звук стука молотка. Еще соседи сказали, что он писал записки с угрозами в адрес ее сына и клал в ее почтовый ящик. Говорят, Алина просила бывшего мужа поговорить с соседом, он приезжал, разговаривал. Жильцы говорят, что при задержании подозреваемый был спокоен и только твердил, что он не убивал. Жильцы все в шоке, конечно. Не думали, что из-за подобных разногласий может произойти трагедия», — добавил он.

8 декабря в управлении СК России по Московской области сообщили, что в Котельниках в одном из жилых домов на Сосновой улице мужчина убил женщину и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта.

Как уточнял Telegram-канала Mash, мужчине не нравилось, что мальчик громко топал за стеной — конфликт на этой почве продолжался около года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, расследование на контроле у подмосковной прокуратуры. Задержанному предъявлено обвинение, назначено проведение ряда судебных экспертиз.

Ранее свердловчанин убил 11-летнюю девочку, а его родственники помогли ему избавиться от тела.

