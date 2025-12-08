На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Волгограде гаишники обстреляли автомобиль скорой помощи с человеком внутри

112: в Волгограде гаишники обстреляли карету скорой помощи с пьяным водителем
true
true
true

В Волгограде инспекторам ДПС пришлось стрелять по автомобилю скорой помощи, который угнал пьяный водитель. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Дело в том, что машину угнал 22-летний местный житель, который был настолько пьян, что решил устроить ночной дрифт на спецтранспорте. Госавтоинспекторы быстро нашли беглеца, но он, будто вез пациента в реанимацию, только прибавлял газу и маневрировал так, как ни один фельдшер бы не одобрил», — говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора патрульной машины видно, что спецтранспорт едет с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Далее заметно, что после предупредительных выстрелов сотруднику ДПС пришлось прострелить колеса «скорой», что помогло остановить нарушителя.

По данным канала, правоохранители задержали водителя, который управлял автомобилем экстренных медицинских служб, находясь в состоянии опьянения.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

