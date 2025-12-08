На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный украинский музыкант впал в кому после ампутации ноги

Журналист Глагола: народному артисту Украины Степану Гиге ампутировали ногу
Telegram-канал Политика Страны

Народному артисту Украины, певцу и композитору Степану Гиге ампутировали ногу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники, близкие к семье музыканта.

По его словам, ампутация стала вынужденной мерой после возникших осложнений после первой операции. На фоне стресса у артиста резко повысился уровень сахара в крови, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности, рассказал журналист.

«Как сообщили мне собеседники, приближенные к семье, сейчас Степан Гига находится в коме», — написал Глагола.

Он добавил, что состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщило агентство УНИАН, Гигу госпитализировали 19 ноября в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему сделали неотложную операцию, ближайшие концерты были отменены. По словам команды, певец получает всю необходимую помощь и проходит восстановление. Диагноз при этом не раскрывается.

В 1989 году Гига создал джаз-рок-группу «Бескид». После распада музыкального коллектива в 1991 году он впервые начал заниматься аранжировкой и писать собственные песни. С 1995 по 2014 годы выпустил пять альбомов. Среди наиболее известных композиций «Этот сон», «Улыбнись», «Друзья мои».

Ранее на Украине избили вернувшихся из Европы музыкантов.

Новости Украины
