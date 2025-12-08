8 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 декабря в России отмечают День образования казначейства. В мире в этот день поздравляют художников. Католики отмечают Торжество непорочного зачатия Девы Марии. По народному календарю – Клим Холодный, предвестник суровой зимней стужи. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 8 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 декабря

День образования российского казначейства

8 декабря 1992 года указом президента России Бориса Ельцина было создано Федеральное казначейство — орган, контролирующий финансово-бюджетную сферу. Он следит за соблюдением бюджетного законодательства, исполнением региональных и местных бюджетов, распределением доходов между бюджетами разных уровней.

Прообраз подобной службы существовал еще в Древней Руси: князья утверждали казначеев, которые несли ответственность за хранение денег и материальных ценностей. Когда княжества объединились в государство, появились казенные дворы. В их обязанности входило не только хранение ценных предметов, но и управление торговлей. В 1710 году Петр I утвердил создание первой Счетной конторы, контролирующей поступление налогов в казну.

close Здание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве Виталий Белоусов/РИА Новости

День фейерверков в России

Кто придумал отмечать День фейерверков и почему именно 8 декабря выбрано для праздника — неизвестно. По одной из версий, в 1970-х годах в это время начинали продавать хлопушки и бенгальские огни. Их быстро раскупали, так как люди вовсю готовились к наступающим праздникам. Сейчас выбор праздничной пиротехники значительно расширился, но по-прежнему в предновогодний сезон петарды, бенгальские огни и салюты пользуются повышенным спросом.

День русской песни

Песня сопровождает человека в разные моменты жизни: наши предки с песнями провожали зиму и ждали хорошего урожая, пускались в пляс во время народных гуляний и отправлялись на битвы. Русские народные песни — огромный пласт культуры, неотъемлемая часть национальной идентичности, которая позволяет сохранять уникальный культурный код.

Праздник русской песни, который отмечается 8 декабря, направлен на сохранение народных песенных традиций. В этот день проходят фольклорные фестивали, конкурсы, концерты исполнителей и коллективов.

close «Хоровод». Современная федоскинская миниатюра

Международный день художника

Праздник отмечают с 2007 года по инициативе Международной ассоциации «Искусство народов мира», которую основал художник и меценат Николай Корнилов.

Праздник напоминает обществу о важной роли искусства, о его способности вдохновлять, побуждать к размышлениям и делать мир ярче и глубже. В День художника музеи и галереи проводят выставки с целью представить работы как известных художников, так и талантливых начинающих творцов. Также среди традиций — пленэры, мастер-классы, создание инсталляций, перфомансы.

Международный день путешественника во времени

Этот забавный праздник утвержден интернет-сообществом любителей научной фантастики Koala Wallop. Тема путешествий во временных линиях — одна из частых в фантастической литературе и в кино. Одной из первых работ, посвященной перемещениям во времени, считается повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Ее герой, старый скупой богач Скрудж, остается в Сочельник совершенно один. К нему является Дух Рождества и переносит героя в детство и будущее, чтобы показать, к чему приведет его поведение и отношение к людям.

В кино расцвет жанра пришелся на вторую половину XX века, когда режиссеры часто обращались к идее путешествий во времени. Каждый вспомнит блокбастеры «Терминатор» и «Назад в будущее». Хотя будущее, показанное в этих фильмах, уже наступило, время до сих пор остается одной из главных загадкой мироздания.

close Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985) imdb.com

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 декабря в других странах

День студента — Болгария. В 1903 году академический совет Софийского университета объявил 8 декабря патронным праздником учебного заведения. Дата связана с днем святого Климента Орхидского — ученика Кирилла и Мефодия, основавшего культурно-просветительскую школу. С тех пор праздник стали отмечать как День студента. С 1994 года он объявлен неучебным днем, поэтому студенты так его любят.

День Яна Сибелиуса и финской музыки — Финляндия. Праздник приурочен ко дню рождения известного композитора, который появился на свет в 1865 году. Сибелиус в своем творчестве обращался к финским народным легендам и сказаниям. Его прозвали «народным композитором» и до сих пор считают гордостью нации. В день финской музыки жители собираются на площадях и улицах, носящих имя Сибелиуса, чтобы почтить его память, а позже — посещают ежегодный музыкальный фестиваль в его честь.

День матери — Панама. Праздник матери считается в стране одним из самых важных в году, он объявлен выходным днем. Дата приурочена к празднику непорочного зачатия Девы Марии. В 2025 году День матери выпадает на воскресенье, поэтому панамцы отдохнут и в понедельник. Традиционно день начинается с поздравлений и подарков матерям, а также бабушкам и крестным мамам. Днем панамцы устраивают на улицах импровизированные показы мод. Праздничный день завершается гуляньями и мини-концертами уличных музыкантов.

Религиозные праздники 8 декабря

Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы

8 декабря завершается попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы — самого позднего праздника среди двунадесятых. Его начали отмечать в VIII веке в Константинополе, но долгое время праздник не был общепризнанным. Торжественное богослужение, предпразднство и попразднство начали проводить лишь в XI веке. Основное торжество в Русской православной церкви приходится на 4 декабря.

По преданиям, праведные Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка и обещали Богу отдать будущее дитя на служение. Тогда в их семье появилась дочь, названная Марией. Когда ей исполнилось три года, родители привели девочку в Иерусалимский храм. Первосвященник ввел Деву Марию в Святая святых. Именно это событие вспоминает церковь в праздник.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

​​* Торжество непорочного зачатия Девы Марии у католиков

Торжество непорочного зачатия Девы Марии считается у католиков одним из главных праздников, посвященных Богородице. В этот день верующие собираются на торжественные богослужения.

Согласно католическому догмату положению в учении, которое утверждено церковью и считается истинным, дева Мария была зачата ее матерью Анной обычным способом, но на нее не перешел первородный грех. Поэтому уже при зачатии Богородица была защищена от самой возможности грешить. Эту версию ввел папа Сикст IV в 1476 году, а официально закрепил папа Пий IX в 1854 году.

Православная церковь этот догмат отвергает и утверждает, что Дева Мария была зачата, как и все люди, но благодаря святому образу жизни преодолела последствия первородного греха. В православии тоже учат, что Мария не совершила ни одного греха за свою жизнь, но это благодаря своей нравственной чистоте и силе воли.

8 декабря Русская православная церковь чтит память: • священномучеников Климента, папы Римского и Петра I, архиепископа Александрийского;

• преподобного Петра Галатийского, Молчальника;

• пресвященномученицы Магдалины (Забелиной), инокини

и других.





Народные праздники и приметы 8 декабря

Клим Холодный

Наши предки чтили память апостола Климента, одного из первых христианских проповедников на землях Северного Причерноморья, которые через тысячу лет отошли Киевской Руси. В народе праздник прозвали Климом Холодным. Считалось, что в этот день ударяют первые по-настоящему суровые морозы, когда воздух становится ледяным, а снег трещит под ногами.

Крестьяне в этот день старались не выходить из дома. Если были неотложные дела, на улицу шли натощак и перед выходом молились святому Клименту. Хозяйки занимались шитьем. Все, что удалось починить, вывешивали на улицу — по преданию, холодный воздух отгоняет от владельцев одежды болезни и неудачи.

По погодным приметам делали предсказания на будущий год. Считалось, что снегопад на 8 декабря предвещает дождливое лето. Если к этому времени появлялись высокие сугробы, можно надеяться на хороший урожай. Если на воде образовался лед, потепления уже не будет. А оттаявшие лужи, напротив, обещают скорую оттепель.

Приметы

Нельзя жаловаться на стужу — можно навлечь беду на свой дом.

Если вечером отдавать и выносить что-либо из дома — можно впустить бесов.

Не одалживай утром деньги, иначе обратно они не вернутся.

Какие исторические события произошли 8 декабря

1832 год — в Петербурге по инициативе императора Николая I основана Николаевская академия Генерального штаба.



— в Петербурге по инициативе императора Николая I основана Николаевская академия Генерального штаба. 1941 год — через три дня после начала контрнаступления советских войск под Москвой Гитлер постановил перейти к обороне на всех участках советско-германского фронта.



— через три дня после начала контрнаступления советских войск под Москвой Гитлер постановил перейти к обороне на всех участках советско-германского фронта. 1955 год — Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила свой флаг, который позднее стал флагом Евросоюза.



— Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила свой флаг, который позднее стал флагом Евросоюза. 1963 год — катастрофа Boeing 707 в Элктоне, вызванная попаданием молнии в самолет, унесла жизни 81 человека. Трагедия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый смертоносный удар молнии.



— катастрофа Boeing 707 в Элктоне, вызванная попаданием молнии в самолет, унесла жизни 81 человека. Трагедия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый смертоносный удар молнии. 1987 год — вратарь «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл стал первым голкипером НХЛ, забросившим шайбу. Сейчас «гол вратаря» считается редким явлением, за историю лиги его смогли забить всего 17 голкиперов.



— вратарь «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл стал первым голкипером НХЛ, забросившим шайбу. Сейчас «гол вратаря» считается редким явлением, за историю лиги его смогли забить всего 17 голкиперов. 1980 год — произошло убийство Джона Леннона. Музыкант был застрелен 25-летним Марком Чепменом, ждавшим певца у ограды его дома на Нижнем Манхэттене.

1987 год — Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.



— Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. 1991 год — в Беловежской пуще подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ.



— в Беловежской пуще подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ. 2024 год — наступление сирийской оппозиции завершилось государственным переворотом, в результате которого был свергнут президент Башар Асад.

close Сирийцы с изображением президента Сирии Башара Асада в Хомсе, Сирия, 8 декабря 2024 года Mahmoud Hasano/Reuters

Дни рождения и юбилеи 8 декабря

В 1542 году родилась Мария Стюарт — королева Шотландии, претендентка на английский престол. Как участница заговора она предстала перед судом и была казнена. Ее трагическая судьба привлекала внимание писателей на протяжении многих веков.



— королева Шотландии, претендентка на английский престол. Как участница заговора она предстала перед судом и была казнена. Ее трагическая судьба привлекала внимание писателей на протяжении многих веков. В 1802 году родился Александр Одоевский — русский поэт, писатель, декабрист, его перу принадлежит известная строчка «Из искры возгорится пламя…».



— русский поэт, писатель, декабрист, его перу принадлежит известная строчка «Из искры возгорится пламя…». В 1855 году родился Владимир Гиляровский — русский писатель и журналист, «король репортажа».



— русский писатель и журналист, «король репортажа». В 1861 году родился Жорж Мельес — французский режиссер, артист цирка, один из основоположников каскадерских трюков в кинематографе.



— французский режиссер, артист цирка, один из основоположников каскадерских трюков в кинематографе. В 1926 году родился Тимур Гайдар — советский моряк-подводник, контр-адмирал, журналист, сын Аркадия Гайдара.



— советский моряк-подводник, контр-адмирал, журналист, сын Аркадия Гайдара. В 1929 году родилась Клара Румянова — актриса, озвучившая культовых персонажей советских мультфильмов — Зайца из «Ну, погоди!» и Чебурашку, заслуженная артистка РСФСР.



— актриса, озвучившая культовых персонажей советских мультфильмов — Зайца из «Ну, погоди!» и Чебурашку, заслуженная артистка РСФСР. В 1930 году родился Максимилиан Шелл — актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Нюрнбергский процесс».



— актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Нюрнбергский процесс». В 1933 году родился Лев Борисов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.



— советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ. В 1943 году родился Джим Моррисон — поэт и музыкант, вокалист группы The Doors.



— поэт и музыкант, вокалист группы The Doors. В 1957 году родилась Марина Голуб — актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ.

close Актриса Марина Голуб на праздновании Дня рождения фонда «Артист» в ресторане «Чердак», Москва, 2010 год Руслан Кривобок/РИА Новости

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Алисе Фрейндлих — актрисе театра и кино, народной артистке СССР.

close Актриса Алиса Фрейндлих Igor Gnevashev/Global Look Press

80 лет исполняется Евгению Стеблову — советскому и российскому актеру, народному артисту РФ.



— советскому и российскому актеру, народному артисту РФ. 72 года исполняется Ким Бейсингер — американской киноактрисе, обладательнице премий «Оскар» и «Золотой глобус».



— американской киноактрисе, обладательнице премий «Оскар» и «Золотой глобус». 67 лет исполняется Александру Васильеву — историку моды, искусствоведу, телеведущему.



— историку моды, искусствоведу, телеведущему. 67 лет исполняется Виталию Мутко — российскому государственному и политическому деятелю, экс-министру спорта РФ.



— российскому государственному и политическому деятелю, экс-министру спорта РФ. 61 год исполняется Тери Хэтчер — американской актрисе, известной по роли Сьюзан Мейер в сериале «Отчаянные домохозяйки».



— американской актрисе, известной по роли Сьюзан Мейер в сериале «Отчаянные домохозяйки». 52 года исполняется Кори Тейлору — вокалисту группы Slipknot.



— вокалисту группы Slipknot. 49 лет исполняется Доминику Монагану — британскому актеру кино и телевидения, звезде сериала «Остаться в живых».



— британскому актеру кино и телевидения, звезде сериала «Остаться в живых». 47 лет исполняется Иэну Сомерхолдеру — американскому актеру, известному по роли Деймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира».



— американскому актеру, известному по роли Деймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира». 43 года исполняется Ники Минаж — американской певице и рэперу.



— американской певице и рэперу. 33 года исполняется Юре Борисову — российскому актеру.