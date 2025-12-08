Москалькова прокомментировала скандал с квартирой Долиной

Москалькова считает несправедливым то, что Лурье лишилась квартиры и денег

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала несправедливым решение, в результате которого покупатель Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры из-за сделки с Ларисой Долиной. Ее слова приводит ТАСС.

«Добросовестный покупатель не мог знать всех нюансов, он лишился квартиры и денег. Я думаю, что Верховный суд, будем следить за этой ситуацией, мне кажется, что он прислушается к аргументам Лурье», — сказала Москалькова.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули аферисты. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 млн рублей для Лурье.