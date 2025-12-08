Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море из-за Британии

Великобритания предпринимает шаги, которые способны спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.

По его мнению, одной из главных угроз для Турции является стремление европейских стран переложить противостояние с РФ на Анкару. Он указал, что складывается впечатление, будто удары наносятся «от имени Украины и от имени РФ», что создает риск вовлечения обеих государств в прямую конфронтацию.

«В Европе, и особенно в Британии, уже предпринимаются шаги в этом направлении», — отметил собеседник агентства.

Карагюль подчеркнул, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Он также добавил, что Украина была «выдвинута против Российской Федерации», фактически став жертвой конфликта.

По мнению Карагюля, следующими могут стать Польша и страны Восточной Европы, это, по его мнению, приведет к формированию широкого восточного фронта — от Северного до Эгейского моря.

6 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выразила Москве и Киеву опасения по поводу атак на суда в Черном море.

Ранее сообщалось, что у берегов Болгарии терпит бедствие атакованный дроном ВСУ танкер.