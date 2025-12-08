На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море из-за Британии

Эксперт Карагюль: Британия хочет спровоцировать столкновение Турции и России
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Великобритания предпринимает шаги, которые способны спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.

По его мнению, одной из главных угроз для Турции является стремление европейских стран переложить противостояние с РФ на Анкару. Он указал, что складывается впечатление, будто удары наносятся «от имени Украины и от имени РФ», что создает риск вовлечения обеих государств в прямую конфронтацию.

«В Европе, и особенно в Британии, уже предпринимаются шаги в этом направлении», — отметил собеседник агентства.

Карагюль подчеркнул, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Он также добавил, что Украина была «выдвинута против Российской Федерации», фактически став жертвой конфликта.

По мнению Карагюля, следующими могут стать Польша и страны Восточной Европы, это, по его мнению, приведет к формированию широкого восточного фронта — от Северного до Эгейского моря.

6 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выразила Москве и Киеву опасения по поводу атак на суда в Черном море.

Ранее сообщалось, что у берегов Болгарии терпит бедствие атакованный дроном ВСУ танкер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами