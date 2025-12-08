«Пинок под зад»: тренер Двалишвили о поражении от Яна

Джон Вуд, тренер бывшего грузинского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераба Двалишвили, заявил, что подготовка к поединку с россиянином Петром Яном складывалась очень удачно. Его слова приводит Submission Radio.

«Но в итоге наш поход за величием завершился поражением. Теперь нам предстоит внести кое-какие изменения в тренировки. Это поражение станет для нас пинком под зад, но такие моменты и заставляют тебя держаться на плаву», — отметил он.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее глава UFC одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя с Яном.